Las cuatro claves para entender el escándalo político de Cambridge Analytica y Facebook

El uso de las redes sociales y las plataformas on line ya se posicionó como un recurso más en las campañas políticas de los últimos años. Sin embargo, desde el fin de semana Facebook está envuelta en una tormenta sin precedentes para la compañía: fue señalada por una investigación como el espacio utilizado por Cambridge Analytica, una compañía de análisis de datos, para recolectar datos sin autorización de 50 millones de usuarios para elaborar campañas segmentadas con un alto grado de precisión para influir en los votantes durante la campaña electoral de Donald Trump .

Qué hace Cambridge Analytica

Creada en 2013, la compañía británica de análisis de datos on line que trabajó con el equipo a cargo de la campaña electoral de Donald Trump y con la iniciativa a favor del Brexit. De acuerdo a las revelaciones publicadas por The Guardian y The New York Times, Cambridge Analytica recolectó millones de datos de usuarios estadounidenses de la red social mediante un software y un esquema capaz de precedir e influenciar a los votantes. Y lo hizo sin autorización.

"Logramos recolectar millones de perfiles de Facebook para construir modelos que nos permitieran explotar lo que sabíamos acerca de los usuarios para apuntar a sus demonios internos. Esa fue la visión que tuvo la compañía desde su creación", dijo Christopher Wylie, el denunciante que participó en la obtención de datos junto a un académico de la Universidad de Cambridge.

Wylie abandonó Cambridge Analytica tras reconocer que había ayudado a la familia Mercer a posicionar a sus candidatos conservadores. Sus declaraciones ante The New York Times y The Guardian permitieron conocer el alcance de la manipulación de las actividades de los usuarios de Facebook.

Quiénes están detrás de la compañía

Steve Bannon, detrás del sitio radical Breitbart y principal asesor de la campaña presidencial de Donald Trump, fue uno de los miembros del directorio de Cambridge Analytica. Otras de las figuras son el multimillonario Robert Mercer, un influyente donante del sector republicano, y su hija, Rebekah Mercer, que también es miembro del directorio de Cambridge Analytica, realizó donaciones que sostuvieron a grupos conservadores de derecha en Estados Unidos.

Cuál fue la respuesta de Facebook

La compañía liderada por Mark Zuckerberg negó la existencia de una brecha de seguridad, y que los datos fueron recolectados por una aplicación desarrollada por el profesor de psicología Aleksandr Kogan de la Universidad de Cambridge desde 2015 con propósitos académicos, no para su uso comercial.

Según la red social, su software thisisyourdigitallife ofrecía un test de personalidad basado en una investigación realizada por psicólogos y fue utilizada por unas 270 mil personas. Al dar su consentimiento de uso, Kogan accedió a la información personal de sus cuentas y la actividad en Facebook, como los contenidos que les gustaba o datos relacionados con sus amigos.

El software desarrollado por Kogan fue financiado con más de 800 mil dólares por Cambridge Analytica, que luego recibió los resultados de los datos recolectados para su análisis para ajustar al máximo la precisión de lass comunicaciones segmentadas de sus campañas en Facebook.

Tras la revelación del caso, Facebook suspendió el acceso a Wylie, Kogan y a Cambridge Analytica. También suspendió la cuenta de Facebook y de Instagram de Wylie.

Cómo funcionó la recolección de datos

La aplicación de Kogan comenzó como un test on line disponible en Facebook para conocer la personalidad y tendencias políticas mediante el uso de una cuenta de la red social. Cada encuestado recibió una paga de dos a cinco dólares mediante plataformas como Mechanical Turk de Amazon.

Al acceder con el perfil de Facebook, el test recolectó los "Me gusta" y datos personales de los encuestados, además de datos adicionales de sus amigos. En total se contabilizaron unos 50 millones de usuarios.

A su vez, los resultados de la encuesta se combinaron con la actividad de los respectivos usuarios en Facebook y diversos algoritmos permitieron elaborar campañas segmentadas de alta precisión a unos dos millones de usuarios estadounidenses durante la campaña presidencial de Donald Trump.