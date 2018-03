El camino alternativo de la ruta 33 está habilitado para algunos vehículos

La ruta provincial 33 a la altura del paraje El Infiernillo, distante a 20 kilómetros de Chicoana, tiene circulación restringida después de las seis de la tarde, de ambos lados, y con extrema precaución por los deslaves que se producen en esta zona, ante las persistes lluvias que no cesan en esta quebrada que comunica con la zona lata, de la Cuesta del Obispo.

El camino quedó inhabilitado luego de un significativo derrumbe ocurrido el fin de semana pasado en el sector de El Nogalar. La cinta asfáltica quedó cubierta de tierra y enormes piedras. La alternativa utilizada para transitar durante estos días fue el cauce del rio, por un estrecho camino que vadea el lecho mismo.

La solución parcial llegó de la mano de un operativo de Vialidad de la Provincia. Pero el rio volvió a crecer y la maquinaria pesada debió retroceder ante las condiciones climáticas adversas. Este jueves por la mañana se removieron grandes cantidades de lodo y piedras en la zona de derrumbe de la ruta 33, y sobre el cauce se logró compactar una variante, a los fines de posibilitar el tránsito vehicular en ambas direcciones. Del otro lado, hacia el camino de la Cuesta del Obispo surgió la duda por la situación de numerosas familias rurales.

"A las 8 de la mañana logramos pasar el cauce para llegar con la asistencia de diferentes parajes de la quebrada, de la cual no teníamos novedades ni del estado de los caminos de montaña que nos llevan a esos lugares", contó Humberto Silinque, presidente del Concejo Deliberante e intendente interino por estos días.

Mientras los trabajos de despeje total de los grandes volúmenes de la calzada continúan, la asistencia de la comuna de Chicoana llegó hasta la zona de Escoipe. Alrededor de 200 familias viven por estas latitudes, en el tramo que comprende desde Chicoana hasta la Cuesta del Obispo. La ruta provincial 33 se dibuja por medio de laderas y los bordes del rio homónimo del pueblo tabacalero.

"Al chequear la situación de la mayoría de las familias, ninguna con problemas de salud ni de vivienda, pudimos advertir el alerta por el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos de piedras en todo el tramo del camino que bordea a los cerros. Si bien pueden salir hacia Cachi, son muchas horas de viaje y ante una eventualidad se podría necesitar de la asistencia de la comuna".

Vialidad de la Provincia informó "sobre la ruta 33, su paso alternativo estará habilitado de 9 a 18, salvo inclemencias climáticas".

A los vehículos pequeños o con chasis muy bajos se les recomienda evitar este camino alternativo, hasta el despeje total de la ruta.

Autos chicos, no

“Esta complicado para los vehículos pequeños, luego personal de Vialidad debe sacar del río a los incautos que se arriesgan a circular por esta zona, cuando todavía no está despejada la ruta 33”. Se trata de evitar pérdidas de tiempo y materiales. Sobre la situación sanitaria de los luagreños, en Escoipe, Sunchales y El Maray no hay gente afectada por las lluvias. La policía controla el tránsito vehicular en ambas direcciones. Desde las 6 de la tarde no pasa nadie por este tramo de la ruta.