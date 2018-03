Empleados municipales toman medidas de fuerza

Un nuevo paro de empleados municipales enfrenta el municipio de Colonia Santa Rosa por falta de pago del 10% del haber del mes de enero, más $1.000 del bono de fin de año. Además, reclaman un 6% del 2017.

En diálogo con algunos gremialistas, hicieron notar que el 100% de la totalidad de los empleados se encuentra realizando la medida de fuerza.

Desde el SOEM, indicaron que van a continuar con esta medida de fuerza hasta que se les abone la deudas a las totalidad de los trabajadores y a esto se les suma que se trate la recategorización de los empleados.

"El intendente ajusta hacia los trabajadores y no muestra los libros contables del municipio. La solución la tiene que generar él como autoridad", dijeron en referencia a Jorge Mario Guerra.

Trascendió que están cerrando las puertas a quienes quieren trabajar. "Aquí no trabaja nadie, además no se atiende en edificio, estamos de paro", expresaron algunos empleados. Por otro lado, un grupo de personas no dejan trabajar a los que no quieren tomar medidas de fuerza, quieren sacar los vehículos por lo menos para la recolección de residuos, pero no se lo permiten, aseguraron.

Por su parte, el jefe comunal, Jorge Mario Guerra, expresó: "El paro continuará porque el Gobierno provincial no nos da respuesta y los gremios no levantarán la medida de fuerza, estuvimos en Salta capital, pero no tuvimos repuesta positiva, ya que el Gobierno justificó que no tiene los fondos, que la problemática es estructural. Además, nos exigen más recortes en la plata de trabajadores. Creen que el municipio debe recaudar más en los impuestos municipales".

El intendente anticipó que hoy mantendrá una reunión con el Gabinete de la Provincia e intendentes del departamento Orán, en la que expondrán la problemática económica por la que atraviesan, esperanzados en una solución a esta problemática.