Para la oposición, el discurso fue una negación de la realidad

La oposición coincidió ayer en una crítica furibunda al contenido del discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, al sostener que se basó en una "negación de la realidad" y en la creación de un "país ficticio".

Así se pronunciaron, entre otros, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá; el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi; el diputado kirchnerista Axel Kicillof, el jefe del interbloque de diputados Argentina Federal, Pablo Kosiner; el diputado massista Facundo Moyano; el expresidente Eduardo Duhalde; el diputado Nicolás del Caño (PTS- Frente de Izquierda); y el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

Solá sostuvo que el discurso del jefe de Estado fue "una burla al Congreso" y "una negación de la realidad", ya que "su diagnóstico es un diagnóstico de un país que no existe".

"No es que se equivocó de discurso: se equivocó de país. El discurso de una hipocresía, de una mentira y una negación de la realidad que asusta", sentenció en diálogo con la prensa en el Salón de Pasos Perdidos.

El dirigente massista cuestionó a Macri por haber hecho referencia a un "crecimiento invisible" y a "decir que la inflación está bajando cuando está subiendo", por lo que agregó: "El Presidente vino acá a hacer un discurso de títulos, de marketing".

Rossi, por su parte, coincidió en que el jefe de Estado hizo "invocaciones" acerca de un "futuro maravilloso que sólo él ve" en lugar de hacer referencia al "presente angustioso que viven los argentinos".

Su compañero de bancada Axel Kicillof apeló a la ironía al señalar que "la ausencia más importante de hoy fue la realidad en el discurso del Presidente", y agregó: "Habló de un mundo ficticio y de nuevo nos vino a prometer que más adelante está un futuro mejor, pero del presente nunca ha hablado. Ya van tres años...".

Por su parte, Kosiner consideró que el discurso de Macri no fue "el esperado" y cuestionó que haya omitido hacer referencia a "la crisis de la economía" y "a la falta de competitividad de las economías regionales".

"Hay sectores de la producción que la están pasando mal. Macri no habló de la industria, no habló de la generación de puestos de trabajo. La plata no alcanza a los argentinos, la inflación no cede", criticó el jefe del bloque Justicialista, tras advertir que "se está prendiendo una luz amarilla" en la economía argentina y que "el Gobierno está comenzando a construir su propio relato".

En diálogo con NA, el diputado Facundo Moyano (Frente Renovador) sostuvo que el mensaje de apertura de sesiones ordinarias estuvo "totalmente disociado de la realidad" y que "no tiene nada que ver con la pérdida del poder adquisitivo que hubo en estos dos años".

"Que haya un 25 por ciento de inflación en la Argentina no es ningún logro. Me parecieron manifestaciones de voluntarismo, de deseo pero no de realidad", remató.

El expresidente Eduardo Duhalde dedicó palabras más conciliadoras hacia Macri, al expresar que cree en "la buena fe del Gobierno", aunque pidió que sus promesas "se conviertan en realidad", e insistió que se necesita del "diálogo" para poder resolver los problemas.

"Siempre los discursos me parecen buenos, después hay diferencias entre lo que se dice y lo que se puede hacer. Creo en la buena fe del Gobierno, ellos están convencidos. Trataremos de ayudarlo", destacó en declaraciones a NA.

Y agregó: "El Presidente no sabe lo que es un diálogo, no es esto. No es conversar con mi gabinete, los gremialistas, eso son diálogos parciales. Un diálogo grande tiene que estar en todos los sectores".

Por el FIT, el diputado Nicolás del Caño indicó que "el discurso de Macri tuvo como objetivo encubrir la realidad que están padeciendo millones de argentinos", y señaló que no hizo mención a "la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los que trabajan y de los jubilados a los que les robó con la reforma previsional".