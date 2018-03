Marcos Di Palma se despachó contra el aborto con una frase bestial

En las últimas semanas, el Gobierno nacional instaló el debate sobre el aborto. Mauricio Macri impulsó que en los próximos meses el Congreso trate el tema. En ese contexto, muchos legisladores salieron a pronunciarse a favor y en contra.

Minutos después de salir de la Legislatura bonaerense donde la gobernadora María Eugenia Vidal dio el discurso inaugural de las sesiones ordinarias, el diputado provincial Marcos Di Palma derrapó al hablar sobre la posibilidad de interrumpir los embarazos.

"Si a los chicos vamos a enseñarles a que culeen tranquilos, dejen embarazados a todo el mundo, total después 'vas con una aspiradora y te lo saco', me parece que es algo ilógico. Hay que enseñarles a que culeen bien, que se pongan condones, forros, o como los quieran llamar”, comentó Di Palma, en declaraciones a Info Cielo.

Di Palma, legislador provincial por Unidad Ciudadana, dejó en claro que su postura es "a favor de la vida", pero que está de acuerdo con que sea legal el aborto en casos extremos. "Estoy de acuerdo con el aborto cuando hay una violación", aseguró.

"Si tienen relaciones sexuales y después vienen y se hacen un aborto, no. Si una mujer viene y dice que la violó y que no lo quería ni ver, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Pero hacer una vida y después tirarla como nada, no estoy para nada de acuerdo", cerró.

El ex piloto de automovilismo asumió en diciembre de 2017 como diputado provincial por el frente kirchnerista, Unidad Ciudadana.