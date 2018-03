Escándalo en la TV: Marcela Tauro estalló en vivo y destrozó a Rial:

Marcela Tauro hizo un fuerte descargo en Intrusos respecto a una situación de violencia que vivió por parte de Jorge Rial en Intrusos.

En el marco del debate por la denuncia de acoso contra Juan Darthés, el conductor le preguntó a las panelistas si habían sufrido una situación de esta índole. Tauro, entonces, dijo su verdad.

“No solamente es el acoso. ¿Entendés, Jorge? ¿Si yo me sentí incómoda? Sí. Hasta laburando con vos me sentí incómoda y vos lo sabés. Por eso es un tema que me hace mal y sin embargo lo superé, nos hemos peleado”, le dijo en la cara.

“Te sentiste mal porque nos peleamos”, contestó Rial. Marcela le dio la razón: “Obvio, por maltrato, por maltrato. Y te seguí eligiendo y no porque esté loca. No puedo ser hipócrita si yo laburo en un programa así. Estoy acá porque vos me bancás estas cosas. ¿Pero voy a ser hipócrita? Me parece que estás haciendo un cambio maravilloso pero hace dos meses vos me gritaste acá adelante de todo el mundo. A eso voy, no quiero estar para las cámaras y las redes sociales una cosa”.

Tauro, además, le recriminó a sus compañeros que ninguno intervino: “acá nadie me defendió y lo hablamos esto, con la jefa de producción. Estoy harta de que para las cámaras y las redes digan una cosa... no lo digo por vos. Laburé con todos, buenos, malos y me diste siempre un lugar de poder decirte lo que me pasó. Me lo preguntas y si no lo digo sería una hipócrita”.

La explicación de Rial

El conductor dijo que se había molestado porque “querían renunciar en masa”, y explicó: “yo sentí una agresión personal hacia mí y la expresé de esa manera. Punto. Fue algo de laburo. Era algo que había resolver en el minuto y no se pudo. Yo les pedí que prioricemos Intrusos. Pero sos difícil Tauro vos, te banco… la puta… Sos la que más me duró”.

Además, dijeron que fue un conflicto meramente laboral porque Rial pedía que prioricen Intrusos, y Tauro agregó: “me dijo cosas espantosas”.