El polémico regreso de Luis Miguel a los escenarios

Luis Miguel comenzó una gira ¡México por siempre! por su tierra natal, tras estar alejado de los escenarios por problemas de salud. El Sol realizó una serie de shows en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero no todo salió perfecto.

El popular intérprete se retiró varias veces del escenario porque había fallas con el sonido. Muy enojado con su equipo de producción, no dudó en quejarse de su trabajo frente al público.

“Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir, no es que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien”, dijo el cantante.

Este episodio no pasó inadvertido en los medios mexicanos, pero no fue lo único que llamó la atención de la prensa. Durante uno de los shows, el artista sorprendió a sus seguidores porque realizó gestos obscenos sobre el escenario.

A pesar de esta polémica, el cantante no para de vender entradas. Es tanta la demanda, que agregó varias fechas más en el Auditorio Nacional. Luego de estas presentaciones en Ciudad de México, seguirá su tour por Puebla, Querétaro, San Luis de Potosí, Monterrey, Guadalajara, Acapulco y León. Luego, tiene previsto realizar shows en los Estados Unidos y Canadá.