“Más que de Central, somos Salta”, dicen los jugadores del cuervo

Los integrantes del plantel de vóley en la Liga A2, Sánchez, Tirapani y Do Espírito Santo, dialogaron con El Tribuno. Hoy juegan ante Rivadavia, a las 21.30.

El venezolano Ronald Sánchez, el mendocino Augusto Tirapani y el brasileño Fernando Do Espírito Santo visitaron la planta editorial de El Tribuno para invitar a los salteños a concurrir a los dos partidos que le quedan a Central Norte en la Liga A2 de vóley, que se disputarán hoy y mañana en el micro estadio Delmi.

Con dos victorias de tres posibles, el azabache arribó tras su última gira sanjuanina con muchas expectativas y con ganar un partido estará prácticamente en la serie de playoffs, mientras que si consigue dos alegrías, podrían definir como local.

No será sencillo y esta noche ante el puntero, Rivadavia de Córdoba, tendrá su primer examen, a partir de las 21.30. Mañana, también en el microestadio, jugará con La Calera.

“Invitamos al público en general que vaya a apoyarnos, porque más que de Central, somos Salta, representamos el vóley de esta provincia”, dijo Do Espírito Santo a este matutino.

“Este deporte es diferente al fútbol, hay otro ambiente y va mucha familia a la cancha”, sostuvo el brasileño.

El cuyano Tirapani contó que “el equipo está muy bien y saldremos a la cancha a ganar los dos juegos”. Finalmente el venezolano recalcó que “Salta es una maravilla y estamos felices acá”. Las entradas cuestan $70 y $50 para socios de Central o federados a la Asociación.