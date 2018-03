Una jueza quedó en el ojo de la tormenta por maltrato a una niña

Un escándalo de repercusión nacional, un padre y una madre enfrentados, una jueza a los gritos, denuncias de maltratos físicos y, como centro de la escena, una niña de cinco años totalmente vulnerable y ahogada en llanto. Ese sería el resumen de la situación que se conoció gracias a un video difundido por las redes sociales durante el fin de semana, lo que derivó en un pedido de jury de enjuiciamiento a la magistrada Claudia Güemes.

En las imágenes se observa un violento accionar de la jueza, que quería hacer cumplir la orden judicial de que la niña dejara la casa de su padre para ir con su madre, y a una niña que se negaba a acatar la decisión de la Justicia.

Por ese video, ayer se anunció que habrá un pedido de jury de enjuiciamiento y se presentarán denuncias penales por abuso de autoridad, coacción agravada y prevaricato, en contra de la jueza a cargo del procedimiento, quien es titular del Juzgado de Personas y Familia de tercera nominación y que en este caso actuó como interina del Juzgado 5 del mismo fuero, que se encuentra acéfalo.



También ayer, tras el fin de semana, se revirtió la decisión de Güemes y la niña fue restituida al hogar de su papá, escoltada por policías de civil. Desde el viernes, tras el cuestionado procedimiento de Claudia Güemes, durmió en la casa de su mamá luego de más de diez meses que no pasaba la noche con ella.

El viernes pasado, la jueza Güemes asistió con su secretaria al domicilio del padre de la niña de 5 años, cuya identidad y la de sus padres se mantiene en reserva. Ese día la magistrada iba a hacer cumplir un acuerdo que había homologado dos días antes, en el que los progenitores aceptaban cuidados compartidos de la hija.

La madre, según lo convenido, podía estar con ella desde las 16.30 hasta las 20. Al transcurrir las semanas, la nena también se iba a poder quedarse a dormir con ella, para completar el proceso de revinculación entre madre e hija.

La Justicia las había separado por las denuncias que presentó el padre sobre supuestos golpes a los que era sometida la pequeña por parte de su madre.

El acuerdo se cumplió el miércoles, con la presencia de una psicóloga judicial. El jueves la niña no fue entregada a la madre y el viernes, tras una presentación de pedido de cumplimiento del acuerdo, Güemes acompañó a la mamá, quien tiene 25 años, a la casa de su expareja. Allí comenzó el escándalo que tiene a la letrada en el ojo de la tormenta en todos los medios del país.

Claudia Güemes,

“Señora, explíquele a la niña quién soy, explíquele que soy una autoridad y que puedo llevarla por la fuerza”, fue uno de los gritos que profirió la jueza a la niña, su abuela y la actual pareja de su padre. La nena escuchaba las amenazas y se desgarraba en llantos mientras pedía no volver con su madre.

“Si ella no puede cumplir una comunicación como la que estamos estableciendo ella se va ir definitivamente con su mamá”, también advertía Güemes.

El descargo de la jueza se puede ver en la entrevista que le hizo El Tribuno (página 3). La encargada de Juzgado de Personas y Familia justificó su accionar y afirmó que “no existía ninguna razón para que la niña no pueda comunicarse con la mamá”. No hubo arrepentimiento.

Jury

Las abogadas Noelia Bonetto e Iris Roldán y su par Rubén Oscar Juárez, representantes del padre de la niña, anunciaron que presentarán un pedido de destitución (jury) de la jueza Güemes. Además le iniciarán acciones penales por abuso de autoridad, coacción agravada y prevaricato.

“Más allá que quién tenga la razón en ese momento, la magistrada no puede ejercer semejante clase de violencia sobre la menor. Lo único que trasluce es un autoritarismo, olvidándose de que el principal sujeto de protección en ese momento era la nena. Lo que menos hizo es velar por los intereses superiores del niño, que no es otra cosa que el derecho a ser oído”, criticó Juárez.

De vuelta a casa

Ayer, la jueza de Personas y Familia 1, Inés Villa Nougués, ordenó restituir a la niña al hogar del padre. La magistrada a cargo de manera interina del Juzgado 5 también rechazó un planteo de recusación dirigido a su par Güemes y resolvió retrotraer la situación de la niña al acuerdo homologado, es decir, que la madre la busque por las tardes.



Denunciaron antecedentes violentos

Tras la repercusión mediática que tuvo la actitud violenta de la jueza Claudia Güemes contra una niña de cinco años, surgieron testimonios de padres que aseguran haber sufrido el mismo tipo de desmesura por parte de la magistrada.

Hugo Cruz se comunicó con El Tribuno, quien contó que en una audiencia por divorcio sufrió “maltratos” por parte de la jueza, al igual que su abogado. “Piensa que se puede llevar el mundo por delante”, dijo el hombre.

Otro de los casos denunciados se conoció en la página El Destape, donde un padre aseguró que la titular del Juzgado de Personas y Famila 3 falló a favor de la madre de su hija, cuando existe una denuncia contra la pareja actual de la mujer por abusar sexualmente de la niña.