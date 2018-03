La empresa fue acusada de entregarle los datos de 50 millones de usuarios a una consultora que trabajó en la campaña de Trump. Los mercados no la perdonaron.

Por el escándalo, Facebook perdió US$ 40 mil millones, el equivalente a dos tercios de las reservas del Banco Central

Hay días buenos y malos. El lunes, Facebook se levantó con un escándalo que le costó US$ 40 mil millones de su valor de mercado.

El Nasdaq, el mercado donde cotizan las empresas tecnológicas en Estados Unidos, le dio la espalda a la empresa de Mark Zuckerberg. Los inversores escaparon en medio del escándalo, luego de que una investigación de The New York Times y The Observer destapara que la red social le otorgó los datos de 50 millones de usuarios a la consultora Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Donald Trump.

La acción de Facebook abrió la rueda a US$ 176,83 pero, a medida que la bola de nieve informativa crecía más y más, el precio de los títulos de la red social se desplomaba. Cerca del mediodía, bajaron a US$ 170 aunque luego, al final de la jornada, repuntaron hasta US$ 172,56. Es decir, cayó 6,77 por ciento.

Quizás, para el ciudadano alejado del día a día de la realidad bursátil de Facebook, esos datos no digan nada, pero el contexto puede ayudar. "Tan solo este lunes, la red social perdió un equivalente a dos tercios de reservas que tiene el Banco Central argentino, ubicadas en torno a los US$ 62 mil millones", analizó Nery Persichini, economista Jefe en MB Inversiones, en diálogo con TN.com.ar. En ese sentido, detalló: "El mercado castigó a la compañía por el escándalo, pero esto se suma, además, al descontento de los cambios que vienen implementando, como las modificaciones en torno a los algoritmos y la política de fake news".

Pero el día negro no solo alcanzó a Facebook, sino que los tentáculos del escándalo envolvieron al CEO de la empresa. Zuckerberg, uno de los accionistas, perdió US$ 5000 millones por la caída generalizada. Al respecto, Pablo Castagna, director en Portfolio Personal, analizó el bolsillo del empresario.

"Hay un dato de color. En enero, la Argentina colocó deuda por US$ 9000 millones. Hoy, en unas pocas horas, Zuckerberg perdió US$ 5000 millones por la baja en las acciones", graficó a este medio.

En lo que respecta a la empresa, sufrió la baja más grande en su acción desde marzo de 2014. "Su valor de mercado pasó en 538 mil millones, cuando el viernes había cerrado a US$ 502 mil millones", cerró Persichini.