Mirá la entrevista: Eduardo Farah, juez que liberó a Cristóbal López: "No recibí un solo peso"

El juez Eduardo Farah habló durante una entrevista con el programa Animales Sueltos en donde se refirió a la resolución que dejó en libertad a Cristobal López: " Creo que el presidente fue mal informado y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Él tiene derecho a dar su opinión pero tendría que medirse un poco porque es el Presidente de la Nación, pero debería, quizás, informarse mejor".

También aclaró que el fallo no es un sobreseimiento: "Aquí se confirmó un embargo por casi 10 mil millones, hay una fuerte presunción de culpabilidad. De ninguna manera lo sobreseimos" y agregó: "Yo no recibí un solo peso y resolví lo que creía que tenía que haber resuelto y que sigo creyendo".

"Creo que el Presidente estuvo mal informado. Quizás no haya tenido tiempo de leer la resolución. Tiene derecho a dar su opinión, aunque tendría que medirse un poco", aseguró Farah

Farah dijo que no podía creer las cosas que salieron en los medios tras su fallo: "No somos todo lo mismo, desde la Cámara Federal hice siempre el trabajo lo mejor que pude. Con este caso están diciendo cosas que la resolución no dice. Salió la resolución el viernes y sin leerla se han puesto a opinar y a decir un montón de cosas que no creía lo que escuchaba. Este fin de semana mis hijos me preguntaban que pasó con todo esto y yo me considero una persona honesta que trabaja todos los días como ustedes".