Marco Antonio Caponi respondió a las críticas por su interpretación de Sandro 

La actuación de Agustín Sullivan en “Sandro de América”, interpretando a Roberto Sánchez en sus primeros años de fama, sorprendió a todos y sin dudas puso la vara muy alta para el resto de los actores del elenco. Tras su aparición, con un Gitano más maduro, Marco Antonio Caponi fue duramente criticado en las redes sociales.

“La interpretación de Caponi arruinó la serie, no fue la elección adecuada”, .¿Estamos todos de acuerdo que la cagaron cambiando a Agustín Sullivan por Caponi?”, “Ni siquiera se tomó el tiempo de escuchar hablar al Gitano” y “Pésima la actuación de Caponi, esta segunda parte de terror”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Muy seguro de su trabajo, el actor y pareja de Mónica Antonópulos, usó la red del pajarito para responder y aceptó el hecho de que hay gente a la que puede no agradarle su trabajo: “La opinión de la gente no es crítica, es opinión, celebro la incomodidad del espectador”.

Ante las reiteradas comparaciones con su colega, agregó: “No se trata de competencia, se trata de aceptar la decisión que por algo es. No me juega en contra, al contrario, celebro, somos equipo”.

Muchos fanáticos de Sandro también se quejaron porque los actores aparecieron en casi todas las escenas fumando, a lo que Caponi agregó: “Lamento informar que sí, murió por adicción al tabaco”.

Hasta el capítulo de anoche, Lali Espósito fue una de las mujeres de Sandro. Hoy, su lugar lo ocupará Marina Bellati, que interpretará a Mónica, una enfermera que atiende a la mamá de Roberto y se enamora de él.

Más adelante, se podrá ver a Muriel Santa Ana como, la última mujer del Gitano.