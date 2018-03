India Menéndez transita un camino llamado esperanza

“Un día desperté y me dije: continuo con mis inseguridades y miedos, o me lanzó al vacío, y no dudé en inclinarme por esta segunda opción. Habló en relación a mi carrera artística. Así tomé la decisión de retomar el canto, y no arrepiento, en solo algunos meses alcancé varios objetivos. Estuve siete años alejada de las tablas”, resaltó la cantora salteña India Menéndez.

“La vuelta fue inolvidable, se cristalizó en la peña La Linda ante un montonazo de amigos, que apoyaron mi regreso a los escenarios”, agregó.

En solo algunos meses ya estuvo cantando frente a más de 10 mil personas “Participé del Pre Festi Miel, en Metán, y logré el primer puesto, eso me posibilitó de actuar en el festival mayor. El estadio de la Liga Metanense ofreció un lleno total, fue un duro examen. Por suerte todo salió dentro de la previsto. Otra experiencia enriquecedora fue la última edición de la Serenata a Cafayate, donde también logré el primer puesto en el selectivo. El escenario Payó Solá es algo inigualable, los figuras más notables del folclore pasaron por la Bodega Encantada. Me sentí mimada por un instante. Además, canté en el Ablande del Carnaval, que se desarrolló también en Cafayate, compartí el escenario con el destacado folclorista chaqueño Franco Barrionuevo”, enfatizó la cantora salteña.

Adriana Menéndez fue bautizada artísticamente por sus amigas “Es una forma de llevar un poco de mi tierra al resto del territorio nacional, me llena de orgullo y placer. No se si tengo una voz privilegiada, me expreso con el corazón, mi conexión es un deseo del alma, que intenta alcanzar una excelente comunión”, sostuvo Menéndez.

India comenzó desde pequeña en el canto, guiada por su papá Oscar, un aficionado de la música que también se destacó en el fútbol (Central Norte, Gimnasia y Tiro y Coche Motores). “Recuerdo que me hacía cantar la zamba el Indio muerto”. Es la única mujer de cuatro hermanos...y encima la menor “imposible no ser la mimada de la familia. Hace algunos años Dios nos puso a prueba y se llevó al mundo celestial a mi hermano Martín, quien seguramente nos guía en el día a día. El núcleo se completa con mi mamá María del Carmen y mis hermanos Fernando y José Antonio”, añadió la India.

“Mis primeras actuaciones fueron en los coros de las iglesias y luego ya me animé a participar de los festivales estudiantiles, donde logré importantes premios. También conformé un dúo con María Angela Flores, que nos brindó innumerables satisfacciones. El primer compromiso profesional en el canto fue cuando integré el Grupo Imán, allá por el 2003. Fueron dos años de puro aprendizaje, con este conjunto conocí los escenarios más importantes del país. Coseché muchos amigos y me conecté con gente destacada del folclore, sin dudas una experiencia que me enriqueció”, dijo.

Un día se acabó la vida artística de Menéndez en el Grupo Imán y llegó el momento de alejarse de su tierra “decidí radicarme en Buenos Aires para estudiar Música Terapia, en la Universidad de Buenos Aires. También inicié carrera de Guitarra, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En cuanto a mi carrera profesional formé el grupo La Brújula, yo era la vocalista y los músicos eran de la localidad de Cañuelas. La gente nos respetó en cada presentación. Estuvimos en numerosas peñas y conocí a personas importantes del cancionero popular, como Litín Ovejero, creador de la zamba Anacleto y el viento. Fue una etapa de conocimiento. Viví cuatro años en esa provincia”, relató Menéndez.

Ya instalada nuevamente en sus pagos, estudio Sicomotricidad y el canto quedó a un lado. La especialidad la realizó en la provincia de San Juan, donde se radicó por tres años “En aquella época se callaron mis cuerdas vocales, estaba abocada a mi profesión, mi silencio me dejó enseñanzas, fue una etapa diferente en mi vida”, señaló.

“Hace un año que regresé y volví a renovar mi romance con la música, solo espero recuperar el tiempo perdido”, se despidió la India Menéndez.