Enfermedad renal poliquística que afecta a algunos gatos

Por Walter Octavio Chihán, médico veterinario.

La enfermedad renal poliquística (ERP) causa la formación de múltiples quistes con líquido, de 1 milímetro a más de 1 centímetro de diámetro, dentro del parénquima renal.

Los quistes se pueden originar a partir de los túbulos renales proximales y distales, y asientan en la corteza y en la médula. Con el tiempo aumentan en número y tamaño. Es una enfermedad genética que suele afectar al gato Persa y a otras razas pelilargas o a mestizos de pelo largo en general.

En el Persa es una enfermedad autosómica dominante que se presenta en el 35-57% de los ejemplares. A menudo se la reconoce en gatitos de 68 semanas de vida, pero también puede tener desarrollo tardío.

La enfermedad puede ser unilateral o bilateral, y puede haber quistes hepáticos concurrentes. Los gatitos más afectados pueden morir por falla renal a las 8 semanas de vida, sin embargo, la condición por lo regular es subclínica hasta que el paciente tiene varios años. El gato afectado típico experimenta falla renal hacia los 7 años de edad. Las manifestaciones clínicas incluyen polidipsia, poliuria, pérdida de peso, inapetencia y letargia.

Diagnóstico

Palpación abdominal: Revela renomegalia (agrandamiento del riñón) unilateral o bilateral, la cual puede ser bastante notable en algunos gatos.

Ultrasonografía: Este es el estudio no invasivo más sensible y específico disponible. Revela múltiples quistes llenos de líquido en todo el riñón. El hígado también debe ser explorado. En una serie, la ultrasonografía tuvo sensibilidad del 75% y especificidad del 100% cuando se la realizó a las 16 semanas de vida. La sensibilidad se incrementó hasta el 91% a las 36 semanas de edad.

Radiografías simples: Se pueden visualizar los riñones agrandados e irregulares, pero este patrón no es específico de la enfermedad renal poliquística.

Urograma excretor: Los quistes pueden verse como múltiples áreas radiolúcidas dentro del parénquima renal.

Los hermanos y padres del afectado deberían ser estudiados con ultrasonografía, porque puede haber muchos meses o años de enfermedad asintomática. La detección temprana permite una terapia precoz, capaz de sostener el funcionamiento renal, y la recomendación de no reproducir a los animales enfermos. Porque, como comentábamos, es una enfermedad genética.



Tratamiento

Se debe tratar la falla renal, la deficiencia renal hace que la condición se vuelva clínica. Se debe implementar una metodología agresiva para estabilizar y mantener al gato afectado.

Se realiza una terapia secundaria con antimicrobianos, ya que la infección bacteriana de los quistes es un factor de complicaciones en algunos casos.

Nefrectomía: La extirpación del riñón se indica cuando existe enfermedad unilateral y no hay falla renal. Se debe efectuar un programa excretor para documentar la función del riñón contralateral. Este procedimiento quirúrgico no se recomienda en Persas, cruzas de Persa o gatos pelilargos en general, debido a la naturaleza genética de la enfermedad y a la posibilidad de emergencia tardía en el riñón en apariencia sano. El líquido contenido dentro de los quistes renales tiende a ser de carácter ácido. Algunos antibióticos de empleo corriente son ácidos y no tienen buena penetración en los quistes, como son las cefalosporinas, penicilinas, etc. Los antimicrobianos liposolubles alcalinos, como son la enrofloxacina, combinaciones trimetoprima-sulfa, clindamicina, etc., tienen mejor penetración en la barrera epitelial de los quistes y quedan atrapados luego de la ionización.

Los gatos afectados no deben ser apareados.



Pronóstico

El pronóstico depende del grado de falla renal, de la respuesta del paciente al tratamiento inicial de la falla renal y a la determinación del propietario para continuar el manejo agresivo de la medicación.

La enfermedad renal poliquística es también conocida por sus siglas en inglés PKD (Poliquistic Kidney Disease). Es hereditaria, muy grave, y la suelen padecer algunas razas de gato de pelo largo.