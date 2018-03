Messi llegó a Manchester y se sumó al plantel albiceleste

El astro Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, se incorporó hoy a la concentración del equipo nacional en la ciudad de Manchester para ponerse a las órdenes del entrenador Jorge Sampaoli, de cara a los amistosos ante Italia y España, los últimos de preparación para el Mundial Rusia 2018.

El delantero rosarino partió en un vuelo privado desde Barcelona y, luego de dos horas y media de viaje, arribó a Inglaterra, y de inmediato se dirigió al complejo deportivo del Manchester City, donde el representativo albiceleste se encuentra concentrado.

La Pulga, a bordo de una camioneta Mercedes Benz negra con vidrios polarizados, llegó al First Team Center del equipo ciudadano acompañado por Pepe Costa, estrecho colaborador del crack, y fue recibido por los utileros del seleccionado y por el propio Sampaoli.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video del arribo de Messi a la concentración, muy relajado y bien abrigado con un camperón de cuero para combatir la cruda ola polar que azota a toda Europa.

Messi no tuvo contacto con la prensa, que no pudo acceder al complejo deportivo, pero todo indica que sí podrá ser observado en el segundo turno de entrenamiento de hoy en el predio del Manchester City, ya que el técnico del seleccionado permitirá que los medios del mundo -acreditados para el amistoso ante Italia- puedan presenciar los primeros quince minutos de la práctica.



El futbolista rosarino, que tuvo unos días más de descanso que el resto de sus compañeros para poder disfrutar de su reciente paternidad (hace pocos días nació Ciro, su tercer hijo), será parte del entrenamiento del representativo albiceleste en las instalaciones del equipo que conduce el catalán Pep Guardiola.

Unas horas antes que el astro del Barcelona, habían arribado a la concentración los jugadores del fútbol nacional Pablo Pérez y Cristian Pavón, ambos de Boca; y Lautaro Martínez, de Racing Club, junto al doctor Donato Villani, pero no tomaron parte del trabajo en la fría mañana de Manchester.