Tips para vestirte en esta temporada otoño-invierno

Se acerca la temporada más fría del año y es una oportunidad única para renovarnos y refrescar nuestro armario con estilo únicos e innovadores, eso sí, todo depende de cómo combinemos texturas, capas y colores, animándonos así a romper la rutina. Es por eso que nuestros amigos de Paseo Salta nos traen consejos imperdibles para esta estación.

1 - Layering: “la magia de las capas”

El layering es la regla de oro en invierno, esto se debe a que el clima es tenido cada vez más en cuenta a la hora de plantear un outfit. Esta técnica implica la superposición de capas o prendas con la idea de lograr una sucesión de estilos que forman la columna vertebral de tu look. ¡Ojo! siempre y cuando lo explotemos de manera correcta.

Un correcto Layering se puede lograr básicamente desde dos puntos, color o textura:

Monocolor: Siempre hay un color que nos gusta o que es la vanguardia de la temporada, en este caso - invierno 2018, serán los pasteles destacando el uso de celestes, marrones y grises. La idea es que podamos encontrar varias tonos de un mismo color que combinen de manera perfecta en un solo outfit generando un equilibrio visual único.

Texturas: Si lo tuyo no va por el lado del color, no desesperes, ya que las texturas son un perfecto motivo para jugar en tu look y esta temporada te va dar mucho “tela” para cortar, podés elegir el algodón, lana, gamuzas, terciopelos o haste cuero en un mismo estilo todo vale a la hora de despertar el sentido del tacto.

Más allá de la estación que estemos viviendo, el layering es una técnica que siempre te suma puntos.

2 - ¡Que sea rock!

El rock siempre pisa fuerte en cualquier momento, nada detiene a este estilo y mucho menos el frío. Cuero, tejidos con tachas, spandex y lurex en negro son algunas de las posibilidades que esta estación ofrece, para que tu presencia suba el calor a donde vayas. Recordá siempre que el rock es un símbolo de personalidad desestructurada y de mucha actitud.

3 - Clásico, moderno o urbano

Nuestro día parece que tiene más de 24 horas al tener tantas actividades y momentos para vivir, el invierno no es excepción pese a tener días con menos luz, por eso debemos estar preparados para poder adaptarnos a cualquier estilo, hasta en un mismo día nos puede pasar que debamos mostrarnos clásicos y al mismo tiempo urbanos.

En esta temporada la clave está en ser muy flexibles a la hora de elegir nuestros outfits, combinando cortes y telas logrando un equilibrio con presencia pero sin perder comodidad. Para esto los pantalones cargo son una opción ideal, combinado con zapatillas, podés animarte y usar remeras con sacos de hombreras o todo lo que tu imaginación te dispare para que te muevas con elegancia y soltura en este invierno.