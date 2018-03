Gabriela Gaspar: “No descartamos aún la instancia internacional”

Gabriela Gaspar es la abogada de los padres que iniciaron un recurso de amparo para que la religión dejara de ser una materia obligatoria en las primarias públicas de Salta.

Tras un proceso judicial de siete años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación les dio la razón en diciembre a las familias salteñas que planteaban que había discriminación hacia niños no católicos en las aulas y ordenó al Gobierno de Salta que la asignatura dejara de dictarse en el horario escolar.

La abogada dijo que se está haciendo un relevamiento para supervisar que se cumpla la decisión de la Justicia y consideró que el control no puede quedar a cargo de la Provincia, que fue parte del conflicto.

¿Qué información tiene sobre cómo se está cumplimento el fallo que ordena que la materia de religión quede afuera del horario escolar?

Estamos comenzando a hacer un relevamiento. No en todas las escuelas pasa lo mismo. En algunas los docentes de religión quedaron en el área administrativa mientras se ve si se genera demanda de los padres de enseñanza religiosa fuera del horario escolar. En otras pasó que les pidieron a los chicos el material de estudio para religión. Luego se dijo que los pedidos de útiles se habían hecho antes de los cambios por la decisión de la Corte.

Hasta ahora hemos solicitado a los padres que sientan que sus derechos fueron vulnerados, que hagan la presentación al Ministerio de Educación. No tenemos conocimiento de que se hayan formalizado denuncias.

Por ahora no se está dando la materia en el horario escolar y tampoco se implementó en espacios extracurriculares.

Todavía no podemos decir cuáles van a ser los pasos a seguir porque no podemos terminar de observar y analizar el comportamiento en las distintas escuelas.

Por más que la materia haya quedado fuera del horario escolar, tiene que modificarse el programa, de acuerdo a lo que estableció el fallo. Además, no se sabe si se va a dar en plurigrados.

Hay padres que quieren crear un observatorio para monitorear el cumplimiento del fallo.

Sí. La información me ha llegado. Lo que se plantea es que el Estado puede controlarse a sí mismo.

No sé si la figura adecuada sería una comisión de padres como observadores. Quizás se podría generar un consejo ecuménico que incluya a todas las religiones.

En caso de que no se cumpliera el fallo, ¿podría haber una nueva presentación?

Entraríamos en una instancia de Ejecución de Sentencia, donde se agotarían todas las vías. Si no, tendríamos que pasar a una instancia internacional. Pero primero está la etapa de ejecución de sentencia.

¿O sea que no se descarta la instancia internacional?

Aún no descartamos absolutamente nada.