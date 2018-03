El Torneo Anual deberá esperar 

Los clubes deberán esperar una semana más para entrar en competencia. Por cuestiones de organización, la Liga Salteña de Fútbol postergó el arranque del Torneo Anual y definió que dará inicio el domingo 31.

En principio, el inicio de la competencia local estaba programada para comenzar este fin de semana pero debido a que muchos jugadores no cuentan con el nuevo carnet que exige el la entidad madre, se definió reprogramar la primera fecha.

En esta temporada no solo se modificó la forma de disputa, también comenzó a regir una nueva metodología para que los futbolistas sean habilitados ya sea en divisiones inferiores como en primera división.

La misma consiste en que cada deportista debe presentar un certificado de aptitud médica y abonar $200 para acceder a la nueva credencial.

Los costos se incrementaron a diferencia del torneo pasado, pero tiene un mayor beneficio en cuanto a cobertura médica, ya que estarán protegidos tanto en competencia como en las prácticas de la semana.

Esto significa que ante cualquier eventualidad, el futbolista contará con la cobertura del seguro.

El novedoso sistema no cayó muy bien en algunos dirigentes, quienes se llamaron a silencio antes manifestar su descontento.