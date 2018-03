En Central Norte ya se conocen los balances

La asamblea de Central Norte ya tiene fecha, será el 7 de abril pero en las redes sociales se dieron a conocer los balances de los periodos 2016/17 que se presentarán ante los socios y deberán ser ellos los que lo aprueben.

Según las publicaciones que se dieron a conocer, Central Norte tiene un pasivo de $1.962.174,34 y los ingresos a cobrar son de $143.124,48.

Entre algunos ítems que se detallan en los balances figuran como egresos: Viáticos de jugadores, viáticos cuerpo técnico, gastos de librería e imprenta, volley, entre los puntos destacados.

Juan Balut, el tesorero del cuervo, explicó algunos rubros que generan polémica como, por ejemplo, “artículos de librería - imprenta”, que representó un gasto de $97.607,22 en el periodo que finalizó el 30 de junio de 2017, mientras que hasta junio de 2016 había sido de $7.603,08.

“La diferencia en los montos de esos dos años se refiere primero, a la cantidad de socios que había en ese momento y segundo por la inflación. En 2016 la cantidad de socios no era mucha pero en el 2017 y con la vuelta al Dr. Luis Güemes, se incrementó a más de cinco mil socios. Eso generó gastos de recibos, más los plásticos de los nuevos carnets. Se compraron computadoras e impresoras. Todo corresponde al incremento de los socios”, dijo Juan Balut a El Tribuno.

Con respecto a las publicaciones de los balances en las redes sociales, el directivo azabache disparó: “Se los dimos al Órgano de Fiscalización y ellos lo publicaron, eso no se debería pasar porque es una información para los socios y cada socio puede llegar hasta el club y requerir la documentación que quiera”.

Balut también destacó la autenticidad de los balances presentados que fueron firmados y aprobados como corresponde. “Los balances están firmados por un contador y aprobado por el Colegio de Ciencias Económicas. No es hacer un balance y poner los números que se nos canten. Acá está todo claro, no veo nada raro y la asamblea se debería llevar con absoluta normalidad con la presencia de los socios”.

Es cierto que Central Norte tiene un déficit en sus balances y que deberá trabajar para tratar de equilibrar las arcas de la institución.

“Porque haya un déficit no significa que está mal hecho el balance. Los números reflejan todo lo que pasó desde junio de 2016 a junio de 2017 y trabajamos para que a Central Norte le vaya bien deportivamente e institucionalmente”, sostuvo el dirigente Juan Balut.

Lo cierto es que el próximo 7 de abril tendrán que estar todos los socios con la cuota al día para tener voz y voto en la asamblea.

Amistoso

El cuervo se medirá esta tarde en el estadio Dr. Luis Güemes frente a Sportivo El Carril lo que significará el segundo amistoso del elenco de Ramón “Turco” Apaza pensando en el duelo de Copa Argentina frente a River Plate.