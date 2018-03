Radiografía de una "víbora": todo lo que tenés que saber del rival de Gimnasia

Gimnasia y Tiro, último en el octogonal, envuelto en un mar de críticas, recelo de sus hinchas e incertidumbres en relación a su futuro en el torneo Federal A, dio vuelta la página y ya se abocó a un “nuevo” campeonato, los play offs, que serán a cara o cruz. Allí se topará en el camino del no menos irregular Desamparados de San Juan, que también llega a los tumbos en estas instancias y con una campaña similar, si se observa la cantidad de puntos recogido por ambos tanto en primera ronda como en el reducido de la segunda fase.

Para que los hinchas del albo comiencen a conocer algunos aspectos importantes del contrincante que le tocará en suerte en la primera llave, el próximo domingo 1 de abril en el Gigante del Norte, y el 8 del mismo mes en la revancha San Juan, a continuación te brindamos algunas referencias.

El “víbora”, o el “verde”, también conocido como el “puyutano”, club que el año próximo cumplirá cien años de vida, es, junto a San Martín, el club más popular de San Juan, mueve una importante masa de hinchas y con una vasta historia en torneos nacionales y regionales, siendo el éxito más recordado el ascenso a la B Nacional en la temporada 2010/11, logro que comenzó a construir, casualmente, en el Gigante del Norte, donde eliminó a Central Norte en las instancias finales por el ascenso. En aquella estadía en la máxima divisional de ascenso enfrentó dos veces nada menos que a River Plate.

Paradójicamente, Desamparados, que conoce bien de gestas inolvidables en el estadio de la Vicente López, nunca en la historia se enfrentó con Gimnasia, por lo que esta llave será inédita para ambos.

En relación a la presente temporada, la intención de la dirigencia de Desamparados era recuperar aquellos planos protagónicos y armar un plantel con la ambición de ser protagonista y la jerarquía de algunos de sus jugadores lo ratifica: su goleador Lucas Farías, el experimentado atacante Néstor Martinena, el “rapidito” Carlos Fondacaro y el ex Vélez Sarsfield Sebastián Ereros.

Además, en el plantel “puyutano”, armado y sostenido con un presupuesto mensual de alrededor de 1.300.000 pesos, se destacan jugadores viejos conocidos en el fútbol salteño, como el arquero Martín Perelman, que defendió en tres temporadas consecutivas la valla de Gimnasia entre 2012 y 2014; el ex cuervo René Urueña, el ex lateral de Juventud y Central Emanuel “Gringo” Martínez y el ex antoniano Facundo Torres, quien es junto a Ariel Agüero, el que fue ídolo en el archirrival San Martín y reconocido en el “víbora”, el principal referente del equipo. Cuenta con un plantel largo de 36 jugadores, que cuenta también con valores del semillero.

Raúl Antuña, otro conocido en la Vicente López, quien supo dirigir a Gimnasia en 2011, fue el entrenador y el que armó el equipo hasta hace tres fechas atrás, pero el “Purruco” se marchó por los malos resultados y rendimientos, dándole paso al actual DT, Víctor Hugo Andrada, con el que el “puyutano” experimentó una mejoría.

El caballito de batalla de Andrada es el 4-4-1-1, pero también utiliza el esquema 4-4-2.

En el octogonal ganó 2 partidos, perdió 3 y empató 2, siendo su mayor fuerte el contraataque; de hecho, la mayor cantidad de puntos la obtuvo jugando de visitante, donde se hace mucho más fuerte.

en claves

El “serpentario”, histórico escenario de Desamparados, fue remodelado a fines del 2017 y ahora alberga hasta a 18 mil espectadores. Allí deberá definir la llave Gimnasia.

Sumando primera ronda y octogonal, Desamparados obtuvo 36 puntos, cosechando un 48 por ciento de efectividad en el torneo, con 23 goles a favor y 17 en contra.

Martín Perelman (ex arquero de Gimnasia), Facundo Torres (ex Juventud), más René Urueña y Emanuel Martínez (ex Central), los conocidos del fútbol salteño del plantel.

¿Amistoso con Central Norte?

El DT Riggio pidió gestionar un amistoso para el sábado, para compensar la desventaja del parate de dos semanas antes del play off de ida. Y Central Norte es el rival elegido. La intención del Tano es acordar con Ramón Apaza un encuentro de prueba para no perder ritmo. De no ser el cuervo, se buscará otro rival.