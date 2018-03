Salta Basket volvió a caer en Corrientes

Salta Basket volvió a caer este martes en Corrientes, esta vez frente a San Martín por 85 a 78 por la Liga Nacional de Básquet. Los infernales tuvieron pasajes de buen juego, pero terminaron sucumbiendo ante un equipo con mayor oficio.

San Martín demostró sus armas en el primer cuarto cuando logró un parcial de 11 a 5. Una vez que los infernales pudieron manejar la pelota comenzaron a descontar a través de las acciones del chaqueño Pablo Espinoza y del estadounidense Ricky Harris. Al cierre del primer cuarto la ventaja se redujo a su mínima expresión (19-18). Las acciones del segundo cuarto tuvieron casi un único protagonista. Leonardo Mainoldi tomó la batuta en San Martín y volvió a establecer una diferencia que llegó a ser de diez. El jugador del seleccionado argentino fue imparable y ahí radicó la diferencia para el local. San Martín se fue al entretiempo con una ventaja de 42 a 37.

El tercer cuarto marcó las dos caras de Salta Basket. Los primeros pasajes los aprovechó bien por la dupla Espinoza-Harris y pudieron ponerse a solo dos puntos de distancia del local. Sin embargo, la otra cara fue la de la pérdida de pelotas, tres al hilo que permitieron otra escapada de San Martín para cerrar el parcial 61 a 54.

Parecía que San Martín se iba a llevar un triunfo cómodo, pero los infernales jugaron la última carta con triples de McCullough y Goldenberg, más puntos de Espinoza. El reloj no le alcanzó a los salteños y terminaron cayendo frente a San Martín. Salta Basket cerrará una nueva gira el próximo jueves, desde las 22, enfrentando a La Unión de Formosa. Luego llegarán dos partidos en el Delmi; el 26 de marzo frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el 29 frente a Comunicaciones de Mercedes.

En la previa

En la antesala del encuentro de mayores jugaron los equipos de la Liga Desarrollo. Aquí también hubo victoria del conjunto correntino por 74 a 68. Los salteños salieron a jugar con Nicolás Álvarez, Mauro Girón, Álvaro Solís, Emilio Stucky e Iván Vicentín. El goleador del visitante fue Stucky, con 18 puntos.

La síntesis

S. MARTÍN 85 S. BASKET 78



F. Aguerre 8 D. Figueredo 0

L. Faggiano 2 L. Mc Cullough 11

R. García 6 R. Harris 21

L. Mainoldi 16 P. Espinoza 20

J. Wood 19 (fi) A. Zilli 8 (fi)

L. González 0 G. Mikulas 6

J. Keenan 12 I. Vicentín 0

J. Treise 14 N. Álvarez 0

M. Lescano 8 A. Solís 0

F. Alorda 0 L. Goldenberg 9

M. Solanas 0 E. Stucky 3

A. Méndez 0

DT: S. González DT: R. De Cecco

Los parciales: 19-18, 23-19, 19-17 y 24-24.

Estadio: Fortín Rojinegro

Árbitros: L. Lezcano - O. Martinetto - G. D’Anna.

Las posiciones

Equipo PJ PG PP %

S. Lorenzo 23 19 4 82,6

San Martín 26 19 7 73,1

Quimsa 25 17 8 68

Instituto 26 17 9 65,4

Atenas 25 16 9 64

W. Bahía 23 13 10 56,5

Regatas 25 14 11 56

Gimnasia 25 14 11 56

La Unión 22 12 10 54,5

Obras 26 14 12 53,8

H. Americano 23 11 12 47,8

Argentino 27 13 14 48,1

Estudiantes 22 9 13 40,9

Olímpico 25 10 15 40

Quilmes 26 9 17 34,6

S. Basket 27 9 18 33,3

Peñarol 25 8 17 32

Boca Jr. 25 8 17 32

Comunicac. 23 7 16 30,4

Ferro 23 7 16 30,4

Para mañana, miércoles

A las 21

Ferro vs. Olímpico

Instituto vs. Quimsa

Quilmes vs. W. Bahía