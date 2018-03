"En la celda teníamos herramientas y cuchillos"

La de ayer fue una jornada reveladora de lo que pasó aquella lluviosa tarde del 5 de enero de 2017, cuando Gabriel Roberto "Chirete" Herrera (39), el doble femicida de las cárceles de Salta, mató salvajemente a su pareja, Andrea Edith Neri (19), en el penal de Villa Las Rosas. La audiencia de debate en la sala de juicio número 6, en la Ciudad Judicial, comenzó con la proyección de un video sobre los últimos 52 minutos de vida de la joven. Luego se escuchó el testimonio de dos compañeros de celda de Herrera, quienes confirmaron con más fuerza las graves falencias que en materia de control y seguridad imperaban en el interior de la unidad penitenciaria. También declaró el primer celador que llegó hasta la celda de la tragedia, donde encontró a la muchacha muerta en medio de un charco de sangre.

"En la celda había herramientas de carpintería y también cuchillos", aseguró Rubén Maximiliano Rodríguez, quien compartió el presidio con Herrera y otros tres reclusos. Explicó que "cuando llegué ya había un cuchillo de lata en la celda y luego fabriqué otro igual". Según el testigo, le permitían que los usen los jueves y domingos, durante las visitas de familiares, y lo utilizaban para cortar pan o fiambre. Entre las herramientas que los presos tenían en su poder para realizar trabajos de carpintería, Rodríguez describió que se trataba de cepilladoras, sierras, talladoras, pinzas y gubias. Y he aquí la cuestión.

"Chirete" Herrera utilizó una gubia para atacar con brutalidad a Andrea Neri, a quien le aplicó 36 heridas puzo-cortantes en el cuello. Rodríguez reveló otro detalle no menor. Dijo que esas herramientas no eran retiradas diariamente por el personal penitenciario, como aseguraron los cinco gurdiacárceles imputados junto al femicida. Lo hacían recién durante la requisa previa a los días de visita, pero aclaró que este dispositivo no siempre se cumplía. Ante una pregunta del fiscal Pablo Rivero, el testigo manifestó que el día del hecho no recuerda que se haya realizado dicho control. "Las requisas se hacían a las siete, pero me parece que cuando pasó esto no hubo requisa a la mañana, se hizo recién a la tarde", refirió. De lo expuesto por el testigo surge como probable que por esa falta de control Herrera tuvo a su alcance la herramienta que se utiliza para cavar madera, con la que atacó con ferocidad a su pareja.

Respecto al uso de celulares, Rodríguez sostuvo que en la celda 372 había oculto un aparato que los internos utilizaban para comunicarse con los familiares. "¿De quién era el celular?", inquirió Rivero. "No sé, estaba ahí cuando yo llegué, pero se comentaba que era de Herrera", dijo. Y agrego: "Yo lo utilicé un día para hablar con mi madre, pero justo apareció un guardiacárcel y me lo quitó". Comentó que luego del asesinato de Andrea el Servicio Penitenciario dispuso una marcada restricción a los "beneficios" que gozaban los internos. "Hubo una parada de tacho total", graficó. Rodríguez señaló que conocía los antecedentes de Herrera, de haber asesinado en 2016 a Verónica Castro, su anterior pareja, en la cárcel de Metán. Recordó que en los días previos lo notó nervioso, pero que le sorprendió lo que hizo. "No lo creía capaz de hacerlo de nuevo", sentenció.

Felipe Edmundo Condorí, otro excompañero de "Chirete", confirmó los dichos de Rodríguez respecto a las herramientas de carpintería y los cuchillos, y confirmó el uso de un celular por parte del femicida. "No recuerdo que el día del hecho se haya hecho requisa en la celda", afirmó.

Por su parte, el encargado del pabellón "E", Francisco Arturo Agero, indicó que fue el primero en llegar hasta la celda donde Herrera atacó salvajemente a Andrea. "Desde el portón observé que Herrera gritaba desde la puerta de la celda, y luego vi que salió con el bebé en brazos", relató. Dijo que cuando se acercó, junto al cabo Arnedo, el homicida le expresó que la joven no quería salir. "Qué hiciste hijo de punta, le dije cuando al abrir la puerta encontré a la chica ensangrentada", expresó. Agero contó que le tomó el pulso y comprobó que Andrea estaba muerta. "Con mi compañero le quitamos el bebé, lo redujimos y dimos el alerta de lo que había sucedido", señaló. Agero explicó que la pareja estaba en la celda con la consigna de "una visita íntima", y que el personal no puede violar esa intimidad. "Los celadores montan guardia en el acceso al pabellón y en este caso la celda estaba ubicada casi al final del pabellón", subrayó. A su juicio, desde ese lugar era imposible que el guardia pudiera escuchar pedidos de auxilio, con el agravante de que la radio y la televisión estaban en alto volumen y que la lluvia golpeaba con fuerza el techo de chapa.

El gran interrogante que se planteó fue: ¿Quién garantiza la seguridad de una mujer que ingresa a una celda para tener relaciones sexuales? La repuesta del testigo fue terminante: "La seguridad se la tiene que dar la propia mujer, por tratarse de una cuestión íntima de las personas". Si esto es así, el Servicio Penitenciario debió extremar las medidas para evitar que Herrera esperara a Andrea con una arma y la asesinara.

“Chirete” declara hoy

Gabriel “Chirete” Herrera pidió declarar en la jornada de hoy. Tomó esta determinación luego del crítico momento que pasó ayer cuando se proyectaban las imágenes de los últimos minutos de vida de Andrea Neri. El femicida sufrió una crisis de nervios al observar la imagen de su pareja, con el hijo de ambos en brazos, caminando en dirección a la celda 372, donde la mataría salvajemente. Herrera pidió a sus custodios que lo sacaran del recinto. Estaba con el rostro desencajado. El presidente el Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, pidió que sea examinado por el médico de tribunales. Luego regresó, muy demacrado.