"Legalizar el aborto sería un gran retroceso y una terrible injusticia"

Más de 15.000 personas participaron el lunes pasado de las fiestas patronales de Metán, en honor a San José, quienes escucharon con atención la himilía del arzobispo salteño.

Los actos religiosos fueron encabezados por el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello y el párroco, Mario Alberto Maita. También participaron otros sacerdotes, entre ellos, Víctor Martínez, quien hace algunos años estuvo al frente de la parroquia San José, monumento histórico provincial, quien recibió un cálido reconocimiento por su tarea pastoral en esta ciudad del sur provincial.

Una multitud participó de la celebración, acompañando al santo, que una vez más recorrió las calles de la ciudad. Alrededor de 1.000 gauchos de distintos fortines y una delegación que llegó desde Tarija, Bolivia, desfilaron en honor a San José. Luego hubo un festival folclórico.

"San José es el protector de la Iglesia, el patrono de este pueblo. Cuando Jesús viene, quien va a sostener la fe será María y a su lado José, un hombre joven, comprometido, que tiene que aceptar un embarazo que no entiende y entra en el proyecto. Le cuesta, lo madura, se entrega y confía en que el proyecto de Dios es superior a su propio proyecto. Se juega en el día a día, en aceptar al chico y darle dignidad a él y a María", remarcó.

"Nos descubramos todos servidores de la Argentina, no dueños de la Argentina, capaces de poner lo mejor para que sea un poquito más justa y más fraterna. No juguemos con los dones de Dios, no juguemos con la fe, aprendamos de San José", dijo Cargnello en su mensaje a los fieles.

"Ahora comienza el debate por el aborto. Cuidado, a veces se planeta el nombre del avance, de lo que sería un terrible retroceso y una gran injusticia. Históricamente es así, los pueblos cuando empiezan a hablar de estos temas y a tenerle miedo a los chicos, es porque están viejos y estamos matando una época", indicó el arzobispo.

Antes, durante y después de los festejos hubo un amplio operativo de seguridad, del que participaron 100 efectivos policiales, coordinados por el jefe y el subjefe de la Comisaría 30, Marcelo Domínguez y Fortunato Coria, respectivamente, quienes trabajaron en forma coordinada con Defensa Civil y los bomberos voluntarios del cuartel Posta de Yatasto.

Debido a que se hizo de noche y a que hubo un accidente con un jinete que cayó del caballo, fue suspendida la segunda vuelta del recorrido de los gauchos que llegaron a homenajear al santo. También hubo un principio de incendio en uno de los comercios instalados y una mujer con trabajo de parto que fue trasladada al hospital.

Un párrafo aparte merece la participación de la delegación que llegó desde Tarija, Bolivia, que participó de los actos y de otras actividades coordinadas por la Municipalidad de Metán.

Representantes de esa localidad realizan intercambios culturales con gauchos, representantes de instituciones y autoridades metanenses.