Estudiantes sordos necesitan ayuda para viajar a Paraná

Son 25 alumnos sordos y necesitan con urgencia un minibús que los pueda trasladar todos los meses a Paraná, Entre Ríos. El motivo, es que en esa ciudad se lanzó por primera vez la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas destinada a personas sin audición, ya que todas las materias y los contenidos serán dictados en lengua de señas.

Al ser semipresencial, este grupo de alumnos debe viajar una vez al mes. Durante el cursado es obligación asistir a dos clases presenciales y por los altos costos en los pasajes se les dificulta afrontar ese gasto. En promedio, los tickets de colectivos están entre los 1.600 y $2.000. Además, todos no van a poder acceder al beneficio de los pasajes gratis, ya que las empresas de transporte ponen cupos.

"Nuestro temor es no poder viajar porque las empresas imponen cupos de hasta cuatros personas por micro y es insolvente para nosotros", contó uno de los alumnos a diario El Tribuno.

Y agregó: "Al principio éramos 30, pero muchos compañeros se fueron desanimando por este problema, si tenés suerte ganás lugar". Dicho cupo el que se les asignan por el beneficio de la gratuidad para trasladarse en micros de larga distancia.

Concretamente, este grupo de alumnos sordos pide que alguna persona, institución o Gobierno pueda costear un transporte para viajar juntos todos los meses. "Algunos compañeros ya consiguieron pasajes con certificado único de discapacidad, pero como solo dan cuatro por micro y hay dos empresas que van hasta allá, así que con suerte ocho sordos podrán ir, mientras que los demás que se arreglen como puedan", afirmó Stella Maris Farfán, una de las alumnas que quiere ir.

La idea de estos estudiantes es el 6 abril ya viajar juntos en un minibus, es por eso que necesitan la colaboración de todos. "Siempre quise hacer una carrera de estas características para tener una base sólida y poder realizar proyectos de arte en Lengua de Señas Argentina. Además, por la necesidad de puntaje docente", señaló Stella Maris Farfán, quien es profesora de artes en la escuela para sordos Eefeta. Esta profesora explicó que la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas cuenta con toda la accesibilidad para un estudiante sordo, ya que hay interpretes y tutoriales en lengua de señas.

"En mi profesión me servirá para estar actualizada en cuanto a la lengua de señas, para poder realizar estrategias de enseñanzas para los alumnos. En cuanto como escritora me servirá para poder traducir mis textos escritos en videos en lengua de señas, ya sean poemas o cuentos infantiles, en cuanto como artista hay infinidad de proyectos estancados como se un glosario de palabras de arte que hacen tanta falta", expresó Stella.

Además, aclaró que en lo personal le gustaría hacer un aporte solidario a la comunidad y enseñar a la gente de bajos recursos o en la iglesia de su barrio. "Todos nos conocemos por la comunidad sorda de Salta, algunos somos amigos, otros conocidos; pero en este caso estamos tirando todos de la misma soga", remarcó la profesora de Efeta.

Para coordinar las acciones, uno de los estudiantes armó un grupo de WhatsApp y ahí se comenzó a ver las necesidades y angustias de los que no pueden conseguir pasajes. "Aprendimos a conocer el sistema de CNRT para reservar pasajes y nos dimos un chasco. No hay la cantidad de líneas que tienen las grandes ciudades y, para colmo cuatro, cupos de pasajes para las personas con discapacidad; en suma, no podemos hacer uso del certificado de discapacidad y viajar gratis como todos", remarcó.

En medio de esta incertidumbre, este grupo de alumnos sigue luchando por alcanzar su sueño. La mayoría no puedo afrontar estos gastos que considera "elevados". Además de los pasajes, los costos deben incluir hotel y comida. Sin embargo, ante esta adversidad, se organizaron y salieron a contar su problema, que con muchas ganas esperan que se solucione.

Para los que quieran ayudar, deben mandar mensaje al celular: 387 156838184.