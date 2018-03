Los chicos, sumidos en alcohol y drogas

Según parece, los adolescentes y jóvenes de Rivadavia Banda Norte no ven luces en el horizonte. Para ellos el futuro es un pozo negro en el que se precipitan a diario. En las últimas semanas varios chicos de Morillo resultaron con quemaduras graves luego de prenderse fuego a lo bonzo sumidos en la adicción al alcohol puro y a las drogas más ordinarias a las que pueden acceder, como es la nafta, el pegamento, el paco y la marihuana.

Tocaron fondo y de nuevo, como ya lo hicieron tantas veces para hacer oír sus reclamos y pedidos de justicia, las 26 comunidades wichis unidas convocaron a una marcha hoy, a las 17, para unirse en un grito de auxilio, en un clamor por los chicos que están atrapados en el círculo de la muerte.

Reinaldo "el Oso" Ferreyra, presidente de la organización zonal wichi de Rivadavia Banda Norte, que nuclea a las 26 comunidades de la zona, dijo: "En la marcha van a estar dirigentes de las 26 comunidades indígenas y también criollos. La invitación está abierta para todos: autoridades municipales, legislativas, de Salud y Educación, porque si no nos unimos todo irá peor. Desde el año 88 que los caciques luchan y piden auxilio y ahora hemos llegado a un límite, nos están matando, no sé por dónde se han colado tantos vicios en nuestra comunidad. El alcohol puro, el paco, la marihuana hacen que los chicos caminen como fantasmas; a los 16 o 18 años se mueren y desde más chicos comienzan a tener complicaciones graves con la salud por las cosas que se meten en el cuerpo. Acá no hay esperanzas, aspiraciones, perspectivas de mejorar la vida de los chicos, de que tengan algún proyecto, un plan para el futuro, alguna ilusión. Ellos solo ven droga y alcohol para una vida que se les hace muy corta".

Ferreyra agregó: "Esta marcha es muy importante porque es para repudiar la droga y el alcohol que está matando a nuestros chicos". Sólo por nombrar los tres últimos casos que se reportaron, esos vicios que subyugan a los chicos de Morillo, llevaron a que en la madrugada del 13 de marzo una adolescente de 15 años resultara con gravísimas quemaduras en su cuerpo tras prenderse fuego en momentos en que ingería alcohol puro con otros cinco menores en una cancha, cerca de la casa donde vivía con su abuela. La chica está internada en el hospital San Bernardo y la investigación de la Fiscalía Penal de Embarcación estableció que la joven se encuentra en un proceso de duelo por la muerte de su mamá, lo que podría haber desencadenado el trágico accidente. También resultaron gravemente quemados, este sábado, dos jóvenes parientes, quienes aparentemente se habrían estado drogando con nafta y fumando.

El cacique de Morillo, Hugo Jaime, expresó: "Estamos reunidos los dirigentes wichis, muy preocupados por nuestros chicos, esto no da más, luchamos hace mucho tiempo y todo empeora. los chicos se drogan hasta con nafta y es tremendo verlos. Toman alcohol puro y fuman, por eso se prenden fuego, están al límite de la muerte todo el tiempo. Acá les venden a los chicos alcohol y se tiene que prohibir, están las botellitas tiradas en la calle".

Finalmente, clamó: "Queremos salvar a los chicos del alcohol y las drogas; necesitamos que nos escuchen y nos ayuden".