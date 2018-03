Tinelli y Cristóbal López,en el laberinto laboral

Este López no es el que arrojaba millones de dólares por encima de los muros de un apócrifo monasterio, simplemente se quedaba con dinero de los consumidores y de los trabajadores amparado en lo que parecía una eterna e "impúdica impunidad impositiva".

La causa por la que quedó preso -y que tanta repercusión tuvo en estos días al quedar libre- es solo una de las 13 causas judiciales en las que la AFIP denunció a 33 empresas del grupo Indalo de Cristóbal López y su socio minoritario Fabián De Sousa, por "apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social", por un monto total aproximado a los $10.000 millones.

Queda claro entonces que don Cristóbal y don Fabián tienen todavía doce causas en las que podrán -o no- quedar nuevamente detenidos. Ello sin contar que López y De Sousa también están ya procesados en la causa Los Sauces, iniciada por la diputada Margarita Stolbizer, por asociación ilícita y lavado de activos, junto a Cristina Kirchner y sus hijos.

Mientras tanto, Marcelo Tinelli, el muchacho de Bolívar, se convirtió en coprotagonista de esta interesante novela policial, que no es de ficción. Efectivamente, siendo propietario de la empresa Ideas del Sur tuvo la "suerte" de vendérsela al grupo Indalo en 17 millones de dólares.

Sin embargo, reteniendo solo el 19% de las acciones acordó continuar como presidente de la empresa. Craso error, como veremos, aunque arregló un salario de US$800.000 mensuales y renovados contratos para su productora.

Actualmente, sería acreedor de Indalo por una suma superior a los cien millones de dólares, pero podrían ser insuficientes para saldar las consecuencias de su imperdonable error.

Talla la legislación laboral

Como consecuencia de la pérdida de inmunidad delictiva y pérdida de beneficios estatales, con las que gozó durante el kirchnerismo, el grupo Indalo quedó al descubierto con su descomunal evasión previsional.

En ese caso quedaron cerca de cien empleados de Ideas del Sur a los que no se les ingresaron sus aportes previsionales. Es probable que Tinelli, como accionista minoritario, no manejara los ingresos y egresos de la empresa, pero como presidente de la firma no podía, no puede, alegar desconocimiento frente a las obligaciones laborales y previsionales. Pero esta novela ya la vivió.

En los últimos tiempos, la Justicia viene condenando de forma solidaria a los directivos de empresas, así en un fallo de octubre de 2014 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo expresó: "Cuando una sociedad realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores y administradores por vía de lo dispuesto en los art. 59 y 274, ley 19550".

Y continúa: "El administrador societario, debe obrar con la diligencia del buen hombre de negocios que debe ser apreciada según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 y 902, Código Civil). La omisión de tal diligencia hace responsable al administrador por los daños y perjuicios generados y ello lo obliga a responder por los causados por la omisión de cuidados elementales, configurando responsabilidad por culpa grave y, obviamente, el dolo. De tal forma, acreditado el fraude laboral en perjuicio del trabajador corresponde extender en forma solidaria por la totalidad del capital de la condena al presidente de la productora codemandada".

Decíamos que esta novela Tinelli ya la vivió porque el fallo precisamente se caratula "Nattkemper, Edmundo Federico vs. Ideas del Sur SA y Tinelli, Marcelo Hugo". Aunque usted no lo crea.