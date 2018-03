Noche para una “Guitarreada entre amigos, por Emanuel”

Está prevista para mañana jueves la peña solidaria “Guitarreada entre amigos, juntos por Emanuel”. Se llevará a cabo en el local La Linda, desde las 21 y actuarán: el Talero Blanco, Salta 3, Laura Castro, Destino, Los Dos, Peñeros, Viento Andino, Los Peñalvas, Paulo Cáseres, Mauricio Lamanna, Pablo San Juan y Raíces Nuevas.

Los folcloristas, una vez más, se reunirán para apostar con el corazón. El joven Emanuel Darío Pereyra, de 19 años, padece leucemia, y en breve viajará a Buenos Aires para su tratamiento.

“Mi hijo padece leucemia, reicidió porque él tuvo la enfermedad a los 3 añitos. Hizo su tratamiento durante tres largas temporadas. Pasaron 15 años y volvió el cáncer a nuestras vidas. Su mayoría de edad los cumplió estando internado, la luchamos desde el 2016 en tratamiento. La lucha de vida es diaria. Él es nuestro impulso, estamos a un paso de su trasplante, con la bendición de Dios su hermano es compatible: Matías tiene 12 años. En los próximos días viajaremos a Buenos Aires”, dijo el papá de Emanuel.

Muchos sentencian que se trata de un gran personaje...y la verdad que el Talero Blanco no tiene desperdicios. Un folclorista que no se calla nada, y en los últimas tiempos alcanzó notable repercusión con la versión folclórica del tema Despacito.

Oscar Blanco es el nombre del folclorista salteño, quien hace más de 15 años vienen incursionando en el circuito “El deseo de cantar me despertó durante mi adolescencia, formaba parte del coro de la iglesia de Barrio Luján. En aquella época estaba el padre Pablo María Pagano, él era quien me incentivaba para que me despliegue en el mundo de la música, era un capo...era mi amigo. Un día emigró para Alemania, la verdad que cuanto lo extraño”, acotó este cantor salteño.

Casualmente, el nombre artístico nació en la mencionada iglesia “Existe en el lugar una bella imagen de la Virgen de Luján, a un costado se observa un talero. Así, surgió el seudónimo que llevó por los diferentes escenarios del país”, aclaró el Talero.

Ariel Sánchez ya tiene un considerado camino recorrido dentro del cancionero popular salteño. Fue la primera voz de distintos grupos que alcanzaron repercusión en el circuito nacional. Desde hace algunos años apostó su “fichas” al nombre Peñeros, donde comparte con Lucas Alzogaray, y Chiqui del Valle.

“El desafío no es fácil pero con trabajo y amor todo se acomoda en este duro camino de la música. Además, ya estamos seleccionando los temas para la grabación del nuevo disco, que saldrá a la calle antes de fin de año. Incluiremos canciones del gran maestro Mario Teruel; también campositores jóvenes y talentosos como Daniel Cuevas y Jimena Teruel. Además, sumaremos clásicos del folclore”, sostuvo Sánchez.

“Estamos felices con el presente de nuestra carrera artística. Todo se va reflejando dentro de lo pactado. La inclinación al trabajo y la perseverancia, fundamenta la prioridad de este proyecto musical. En los últimos días hemos recibido muchas propuestas, y eso nos deja en claro que vamos por el buen camino”, enfatizó Del Valle.