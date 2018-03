Larrondo volvió a hacer fútbol y Gallardo irá a Chile con suplentes

Marcelo Larrondo, delantero de River, volvió a hacer fútbol luego de la lesión que lo tuvo sin entrenar con normalidad desde fines de enero.

El mendocino había recibido el alta médica este martes y ahora jugó para la Reserva en la práctica contra los futbolistas que disputarán el amistoso del sábado ante Universidad de Chile.

Larrondo, cuyo último partido oficial fue el 4 de julio de 2017 cuando marcó un gol en Asunción frente a Guaraní en la victoria 2 a 0, sufrió un esguince de rodilla izquierda que lo tuvo a maltraer hasta que en noviembre le realizaron una artroscopía.

Sin embargo, el 25 de enero padeció un edema que le generó que tuviera que entrenarse diferenciado.

En el marco de la ‘Copa Cono-Sur‘, River visitará a la U en el estadio Nacional, en un partido amistoso que está programado para las 20.

En ese sentido, el entrenador Marcelo Gallardo aprovechará para darle rodaje a futbolistas que habitualmente no son titulares.

La alineación sería con Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Ariel Rojas, Nicolás De La Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré.

La principal novedad de ese equipo es el regreso del paraguayo Moreira, quien ya se encuentra recuperado de una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que le costó ser operado.

El último partido oficial del paraguayo, quien era titular hasta ese episodio, fue el 15 de octubre.

Si bien todavía no se conoció la lista de jugadores que viajarán a Chile, trascendió que muchos de los que estuvieron presentes en la victoria ante Boca por la Supercopa Argentina no serán parte de la delegación para que puedan descansar.