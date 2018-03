Centurión, presente en la práctica de Racing

El mediocampista Ricardo Centurión se presentó hoy al primer entrenamiento de la semana de Racing tras haber protagonizado un incidente de tránsito con derivaciones judiciales el pasado lunes en la localidad bonaerense de Lanús.

Tras los dos días de licencia que les dio el entrenador Eduardo Coudet, los futbolistas del equipo de Avellaneda regresaron a los entrenamientos en la cancha auxiliar del estadio Presidente Perón.

Previo al inicio de la práctica, los jugadores fueron vacunados contra la fiebre amarilla debido a que el 26 de abril debe viajar a Brasil para medirse frente al Vasco Da Gama por la Copa Libertadores y previamente, el martes 3, se medirá como visitante ante la Universidad de Chile.

Luego de colocarse la mencionada vacuna, los futbolistas iniciaron la actividad matutina con una entrada en calor con movilidad y coordinación, tras lo cual trabajaron en el gimnasio para luego llevar a cabo ejercicios con pelota en espacios reducidos.

Centurión fue parte del ensayo luego que el pasado lunes protagonizó un incidente al pasar dos semáforos en rojo, negarse a un test de alcoholemia, intentar sobornar a un inspector de tránsito y terminar con su auto secuestrado, en el partido bonaerense de Lanús.

Al jugador se lo vio de buen humor y trascendió que tuvo el respaldo de sus compañeros a raíz de la citada situación, pero aún no se sabe si será parte del equipo titular que el próximo sábado se enfrentará a Temperley en un partido amistoso.

Si bien aún no se dio a conocer el horario, el encuentro se jugaría por la mañana y el mismo es para mantener el ritmo futbolístico de cara al próximo partido de la Superliga que será el viernes 30 de marzo a las 21.15 ante Belgrano en Córdoba.

Coudet no tiene ningún jugador lesionado de los que habitualmente juega desde el inicio, pero frente al elenco cordobés no contará con le mediocampista Diego González, quien llegó a la quinta amarilla frente a Patronato de Paraná y deberá cumplir una fecha de suspensión.

En el transcurso de la próxima semana el entrenador definirá al reemplazante de González mientras que además aguardará por el regreso del delantero Lautaro Martínez, quien se encuentra de gira con la Selección argentina.