Hinchas de Platense amenazaron y robaron a sus jugadores

Un grupo de barrabravas de Platense agredió, amenazó con cuchillos y les robó a los jugadores después de que el equipo de Saavedra perdió por 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires, un rival directo en la lucha por el título y el ascenso de la Primera B Metropolitana.

Al finalizar el encuentro que se llevó a cabo en el estadio de Platense, los violentos ingresaron a la zona mixta, se subieron al micro de los futbolistas, los amenazaron con cuchillos y les robaron.

#TNTSports | Daniel Vega, jugador de Platense, habló en #PrimeraTapa sobre el ataque de la barra que recibieron después de perder con Estudiantes: "Estamos desprotegidos" pic.twitter.com/i6hndZsbse — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 21 de marzo de 2018



En ese sentido, las advertencias fueron para el plantel y el presidente del club, Fernando Wendt, vinculadas con el hecho de exigir que el equipo gane en la próxima fecha.

Sin embargo, fuentes policiales afirmaron que dirigentes y jugadores del calamar no quisieron radicar la denuncia penal, por lo que tanto la seccional Vicente López 2da. de Florida como la UFI Este de Vicente López, a cargo de Martín Gómez, iniciaron actuaciones de oficio por “amenazas”.

Asimismo, el fiscal Gómez citó a los futbolistas y directivos de Platense para declarar y avanzar en la causa.

“Luego del partido estábamos con familiares en el micro para ir al hotel y luego volver a nuestras casas, cuando un grupo subió al transporte y comenzó a recriminarnos por la derrota. Todo se complicó cuando comenzaron a robarnos la ropa del club que teníamos puesta”. contó el delantero de Platense Daniel Vega.

El goleador, que habló por Sportia, de la señal de cable TyC Sports, aclaró que sólo estuvo presente un hombre de la seguridad del club que le hizo frente y se peleó con los hinchas y que en la puerta de ingreso la única autoridad era una mujer policía.

“No vi armas, solo fueron trompadas. A esos hinchas los tengo vistos, pero no sé como se llaman, nunca tuve un acercamiento. No estuve el año pasado en Platense, pero me comentaron que pasó algo parecido en el vestuario, pero este año no había sucedido nada”, dijo Vega.

Esta tarde el plantel se reunirá para determinar qué decisión tomar con respecto al futuro.

“Tenemos que hablar entre todos y enfocarnos en lo que viene, se perdió un partido importante pero restan siete fechas, 21 puntos en juego, queda mucho por jugar, pero hay que tener la mente puesta en esto”, finalizó Vega.

Estudiantes venció a Platense con gol del zaguero Gastón Susso a los 39 minutos del segundo tiempo, y quedó como único puntero con 52 unidades, contra 49 del calamar. En la Primera B el campeón asciende a la B Nacional y el segundo ascenso se define en un octogonal entre los clasificados entre el segundo y noveno puesto.