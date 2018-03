Busca un triunfo para no volver con las manos vacías

En una nueva fecha de la Liga Nacional, Salta Basket buscará esta noche, a partir de las 22, no volver con las manos vacías de su gira por el Litoral, ya que se medirá con La Unión, en Formosa. Los infernales cayeron ante Regatas y San Martín, ambos encuentros en Corrientes, por eso una victoria para el equipo dirigido por Ricardo De Cecco es clave si quiere continuar lejos de la zona de descenso. El representativo provincial consiguió hacerse fuerte de local, donde lleva cinco victorias consecutivas, pero aún no puede saldar su cuenta pendiente como visitante, ya que en todo el torneo solo venció a Olímpico de La Banda, en Santiago del Estero, el 20 de enero.

Salta Basket ya disputó 27 encuentros, por lo que cuenta con 18 derrotas y nueve triunfos (ocho en el estadio Delmi).

De hecho, a uno de los conjuntos que derrotó en el polideportivo de nuestra ciudad fue a La Unión de Formosa, el rival de esta noche, que llega al encuentro con 22 partidos jugados, de los cuales ganó 12 y perdió los diez restantes.

Cuando los infernales regresen a nuestra ciudad, tendrán dos partidos clave en sus aspiraciones a futuro, ya que el lunes 26 de este mes se enfrentarán 26 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el jueves 29, una verdadera final ante Comunicaciones de Mercedes.

El conjunto salteño entrará en la recta final del torneo el próximo mes: el Hispano Americano. Salta Basket el sábado 7 de abril deberá realizar el viaje más largo de la temporada, hasta Río Gallegos, para medirse con Hispano Americano. Dos días más tarde jugará en la Bombonerita vs. Boca Juniors.

El 16 de ese mes recibirá a Ferro Carril Oeste, el 19 viajará a Corrientes para jugar con Comunicaciones y el 21, a Concordia para medirse con Estudiantes. Luego, le quedarán los choques ante Atenas (el 26) y Regatas, el 29, para cerrar, el 2 de mayo ante Quilmes de Mar del Plata, también en el Delmi.

Cabe recordar que los últimos dos equipos de la tabla jugarán por el descenso.