Villa Primavera aplica marca personal

Villa Primavera no quiere dejar cabos sueltos ni mucho menos, ni llevarse una ingrata sorpresa frente a El Carril el domingo, en la ida de cuartos del final del Federal C.

El cuerpo técnico del gallito aprovechó que su rival jugó un amistoso con Central Norte y envió una persona (Juan Ramírez) para evaluar minuciosamente los movimientos del equipo carrileño.

En cuanto al once titular que podrá en cancha Hugo Rivero, DT de Primavera, todavía no está nada definido debido a que tendrá que realizar cuatro variantes obligadas.

El Cuchi analiza las alternativas que tiene a disposición para suplir a Juan Pablo Mamaní, Gustavo Barrionuevo, Sergio Chávez y Fabricio Reyes, que pese a que sufrió un esguince de rodilla el delantero tiene intenciones de ser de la partida, pero el cuerpo técnico no lo arriesgaría. En todo caso la Perla podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El plantel del gallito trabajó en el predio de ATE de forma distendida y hoy tendrá la primera práctica de fútbol formal, en la que Rivero comenzará a definir el once.

“El plantel está motivado, tenemos experiencia y juventud, no me puedo quejar porque los más grandes hablan mucho, (Miguel) Puntano es un técnico dentro de la cancha, eso ayuda a que los muchachos estén más tranquilos”, destacó el Cuchi Rivero.

El DT de Villa Primavera no tiene muchas referencias de su rival porque compitieron en zonas diferentes. “Con El Carril jugamos el primer amistoso antes de arrancar, tienen gente alta y los centrales van bien arriba, un volante central que juega muy bien, más Magno y Raposo que se destacan”, analizó.