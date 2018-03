Cómo dar de baja a tu perfil de Facebook de forma definitiva

Desaparecer por completo de la red social de Mark Zuckerberg puede ser una tarea ardua si no se conocen los pasos adecuados

Mucha gente se ha planteado en algún momento borrar su identidad «digital» de las redes sociales. Ya sea por hastío, por recelo de los datos personales y su uso por parte de estas plataformas o por cualquier otra razón, cada vez más usuarios se cuestionan su presencia en este tipo de lugares «cibernéticos». Una de estos «lares» más populares es Facebook, que cuenta con más de 2.000 cuentas repartidas por todo el mundo (si bien, en el último año registró una pérdida de 1.000 usuarios).

Si has decidido abandonar la red social creada por Mark Zuckerberg pero no sabes muy bien qué opciones tienes (o incluso dudas de si tu desaparición será «permanente»), aquí te ofrecemos los pasos detallados de cómo eliminar o desactivar temporalmente tu usuario de Facebook.

Para empezar, no pienses que hay un botón directo de «eliminar cuenta», no es tan fácil. Tendrás que dirigirte hasta el desplegable situado en la parte derecha superior de tu menú (al lado de la interrogación) y pinchar. Ahí te aparecerán diferentes opciones, entre las que hay que elegir «Configuración».

Una vez aquí, nos introducimos en el menú de «configuración general de la cuenta». En la última opción, «Administrar cuenta», se nos especifica que podemos modificar la configuración del «contacto legado» (que explicaremos más adelante) o «desactivar» el usuario. Habrá que pinchar en «editar», que aparece al final de la fila, a la derecha.

En ese momento se despliega otro submenú en el que se nos dan tres alternativas: configurar nuestro «contacto legado» (que será la persona que pueda administrar nuestra cuenta en caso de nuestro fallecimiento), «eliminar cuenta» (esta opción no es la que buscamos, ya que solo está referida para el caso anterior) y «desactivar cuenta». Este último enlace es el que debemos pinchar, aunque esté en el apartado de «defunciones» de la red social.

Pinchando aquí, saldrá otra página en la que Facebook nos dirá la cantidad de amigos que «nos echarán de menos», de forma literal, e incluso les podremos mandar un mensaje de despedida. Más abajo, nos aparecen una serie de opciones para que marquemos como argumentos para abandonar esta red social (que se pueden rellenar o no) y la opción, al final del todo, de «desactivar». Aún tendremos un paso más para poder arrepentirnos, ya que nos saltará una alerta en la que se nos informa de que «se desactivará tu perfil y se borrará tu nombre y tu foto de la mayor parte del contenido que has compartido en Facebook.

Algunas personas podrán seguir viendo cierta información, como tu nombre en su lista de amigos y los mensajes que hayas enviado». Una vez que pinches, habrás desactivado tu cuenta. Para los arrepentidos: esta modalidad no elimina por completo la cuenta, sino que «esconde» nuestros datos al resto de la comunidad, pero Facebook sigue teniendo nuestros datos, por si queremos volver.

Cómo eliminar la cuenta de una vez por todas

Si lo que deseas es borrar por completo tu existencia digital, la opción es aún más complicada. Escondida entre los múltiples temas de ayuda, lo más rápido es repetir los mismos pasos de antes hasta que lleguemos de nuevo al desplegable de «Administrar cuenta». Pinchando en «Más información» en el campo de «Desactivar cuenta», se nos redirigirá a un tutorial en el que te explican los pormenores y consecuencias de que deshabilites tu cuenta.

Después de pasar todas las diapositivas, en el último paso, nos aparecerá este mensaje: «Para ayudarte a tomar esta decisión, puedes consultar más información sobre la eliminación de tu cuenta en nuestro servicio de ayuda». Pinchando sobre «eliminación», se te redigirá, efectivamente, al servicio de ayuda, donde tendrás que entornar los ojos para ver que encima de la palabra «comunícanoslo» hay un enlace.

Si aún no has desistido y tu convicción es firme, pincha en el enlace. Otra vez aparecerá un mensaje en el que te pregunta si realmente quieres eliminar la cuenta. Al pinchar, te aparecerá un nuevo reto: tienes que especificar tu contraseña y escribir un código «captcha». Dale a «aceptar» si aún Zuckerberg no ha podido con tu paciencia.

Aún así, la red social podría tardar «hasta 90 días» en borrar toda tu cuenta, y te dará dos semanas, en la que tu cuenta solo estará «desactivada», para que te lo pienses.

Cada cierto tiempo (y actualización), Facebook cambia la forma de eliminar o desactivar sus cuentas, por lo que tendrás que estar atento si en el futuro quieres llevar a cabo este arduo cometido.

