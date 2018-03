Infractores irascibles: ola de violencia contra los inspectores de tránsito

La ola de violencia contra los inspectores de Tránsito que tratan de hacer cumplir las normas y ordenar el flujo vehicular en Metán, no se detiene.

El lunes pasado, los trabajadores municipales del área que estaban haciendo tareas de prevención en la fiesta patronal en honor a San José fueron agredidos por un motociclista descontrolado.

El retén estaba en la esquina de las calles Córdoba y Sarmiento, en la villa que lleva el nombre del santo, donde se produjeron los incidentes.

"Se estaba haciendo prevención en el lugar por la fiesta. Cuando terminó la procesión se continuó haciendo prevención y alrededor de las 22 horas se aproximó una moto, a toda velocidad, en contramano y el conductor, al ver la presencia de los inspectores, hizo una maniobra y cayó de la moto", informó el director de Tránsito, Germán Maurell.

"Cuando se acercó un inspector a ver cómo estaba, esta persona se levantó y comenzó a pegarle trompadas, después agredió a otro inspector hasta que uno logró reducirlo para que no los continuara golpeando. En ese momento llegó la Policía y el motociclista salió corriendo hacia la plaza, luego lo interceptaron y quedó detenido. Esta persona tenía antecedentes de todo tipo", detalló el funcionario. Luego se radicaron las denuncias correspondientes para que la Justicia actúe en contra del agresor de los inspectores que estaban cumpliendo con su labor.

Ataque en la casa del director

El lunes pasado, fue una jornada para el olvido para los que conforman el equipo de la división de Tránsito de la Municipalidad de Metán. Ese mismo día, por la noche, en la villa San José, los inspectores le labraron un acta de infracción a una mujer que circulaba en contramano en un auto.

Maurell no se hallaba en ese control, sin embargo, la mujer, completamente ofuscada, fue a la casa del director de Tránsito, en el barrio Doc-Banc y le sustrajo la patente delantera de su camioneta Amarok y le destrozó la trasera, que no había podido sacar.

"Las cámaras de seguridad de mi casa registraron todo. Se observa a esa mujer que llegó a las 22.53 y robó una patente y dañó la otra, en un acto incomprensible", dijo Maurell, sorprendido por los sucesos.

"La mujer circulaba en contramano y agredió a un funcionario, por eso yo llegué a ese lugar y hablé con ella para tratar de hacerle entender que estaba en infracción. Al otro día me doy con la sorpresa que había ido por mi casa y provocó los daños en mi vehículo", dijo Maurell. El director radicó una denuncia, la mujer ya fue identificada y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

El último antecedente se registró en enero

En enero pasado un inspector de Tránsito municipal fue brutalmente agredido por un motociclista que circulaba sin casco y en contramano. Se trata de Carlos Alberto Rojas, de 40 años, quien realizaba tareas de concientización en la estación de servicio de Tucumán y 20 de Febrero, junto a una compañera. Los efectivos informaban a los motociclistas que las cuatro estaciones de servicio de la ciudad no cargan nafta a quienes circulen sin casco.

“Estaba trabajando en la estación de servicio cuando observé a un motociclista, que iba sin casco. Bajaba por calle Tucumán, pero además, se metió en contramano por 20 de Febrero. A los pocos minutos regresó por el sector, acompañado por una mujer y le pregunté por qué se había metido en contramano”, relató Rojas a. El Tribuno

El inspector dijo que el motociclista iba a alta velocidad y quería pasar a todos los autos, a toda costa. “Pasó y se detuvo más adelante, cerca de las vías, luego vino corriendo y comenzó a insultarme y a amenazarme. Me dijo que me iba a matar, que yo no era nadie, que vayamos al río y que éramos todos una mierda”.

Debido a la situación Rojas pedía a los gritos por la Policía. “Cuando me di vuelta esta persona me pegó un golpe en la cara, me rompió la prótesis dental y me dejó la boca hinchada. Apenas me golpeó salió corriendo, mientras los transeúntes intentaron golpearlo y detenerlo, pero huyó”, dijo.

“No vamos a aflojar”

“No vamos a bajar los brazos. Los controles van a continuar y las multas se van a seguir labrando a los infractores. También venimos haciendo una importante labor de prevención y concientización en las escuelas y en la vía pública”, dijo el director Germán Maurell ante la consulta de El Tribuno.

Desde hace tiempo, los inspectores de Tránsito de Metán, que trabajan para hacer cumplir las normas, vienen siendo víctimas de agresiones, amenazas, insultos y escupitajos por parte de infractores. Como si esto fuera poco, algunos trabajadores del área municipal se quejaron ayer porque no les están pagando las horas extras. “Nos exponemos a todo. Trabajamos hasta bajo la lluvia, recibimos agresiones y encima no nos están pagando las horas extras”, dijo un inspector indignado.