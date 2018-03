Fermín Hoyos: “El arreglo logrado en Tartagal es el mejor de la provincia”

El delegado de la departamental San Martín de ATE, Fermín Hoyos, consideró que “el arreglo del 5% que alcanzó la Provincia con los empleados públicos no tiene nada que ver con el 20% conseguido para los empleados municipales de Tartagal. Ese mismo porcentaje estamos pidiendo para Aguaray y Salvador Mazza y seguro lo vamos a conseguir”.

La Provincia aceptó el 15% de aumento para los trabajadores estatales. ¿Qué argumentaron para rechazar ese porcentaje?

Hay una confusión, porque el aumento actual que se consiguió para los empleados de la provincia es del 5%, no es del 15. El 2,5 le darán en mayo, otro 2,5 en julio y recién en setiembre tendrán el 5 por ciento restante. Me da la pauta que Patricia Argañaraz, de ADP, negoció algo o la estaban presionando por alguna razón y detrás de ella firmó Juan Arroyo, de ATE. Cuando nos vinieron con esa propuesta dijimos que no en forma categórica, porque nunca aceptaremos que el trabajador pierda poder adquisitivo, tomando en cuenta la inflación prevista para este año; allí comenzamos a negociar.

¿Con qué municipio ya se llegó a un acuerdo?

Con Tartagal ya acordamos, pero estamos negociando con Aguaray y en Salvador Mazza iniciamos un paro de actividades porque no respondieron a la propuesta que le hemos hecho. En General Mosconi se aceptó el 15% que ofreció la Provincia, pero es un municipio que se maneja con parámetros diferentes en cuanto a liquidación de sueldos, al punto que algunos municipales cobran sueldos de hasta $50.000.

¿En qué consistió el acuerdo con el municipio de Tartagal?

Logramos un 20% de aumento salarial, que se sumará al básico porque no aceptamos sumas pagadas en negro y ese porcentaje es retroactivo al mes de febrero; además conseguimos la recategorización para los casi 400 trabajadores de planta permanente y de contratados que tengan más de 2 años de antigüedad, a quienes les falta 5 años o menos para jubilarse, que cobraban $1.200 en negro, se le incorporó esa suma al básico y una regalía de $3.000 para todos -permanentes y contratados- que se abonará en el mes de diciembre. Logramos también el 100 por ciento de aumento en ítems como herramientas y vestimenta y refrigerio, más un aumento por presentismo. Finalmente logramos el pase de 31 planilleros (trabajadores eventuales) a la dotación de contratados, y tenemos previsto que 50 trabajadores más pasen a esa condición en el transcurso de este año.

¿Cuál es la situación en Aguaray y Salvador Mazza?

En Aguaray ofrecieron el 17 por ciento en dos cuotas, pero nosotros creemos que debe ser un 20 por ciento. Aguaray cobra zona desfavorable, que no tienen otros municipios, por eso estamos negociando. Salvador Mazza no hizo ningún ofrecimiento, por eso iniciamos el paro pero las fallas son también del Ministerio de Trabajo, que con Salvador Mazza no hacen cumplir los términos de la conciliación obligatoria. No pagaron la doble asignación y tampoco cobraron los contratados el sueldo de febre ro.

En Mosconi acordaron por el 15% sin debate ni discusiones. En definitiva, un empleado municipal que recién se inicia en Tartagal tendrá un básico de $12.800 más otros ítems lo que hace que perciba de bolsillo y sin salarios ni antigüedad alrededor de $16.000. Creemos que los arreglos son buenos.

Lo que se negoció a nivel provincial podría haber resultado mucho mejor para los trabajadores, pero lamentablemente, los representantes, a mí entender, no estuvieron a la altura de las circunstancias.