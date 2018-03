Veterinarios todo terreno: viajan por el país para cuidar mascotas

Con el objetivo de evitar la proliferación de caninos y felinos, educar a la población y erradicar mitos, desde el Móvil Mascotas Argentinas, en forma conjunta con la Dirección de Bromatología, el equipo de profesionales estuvo el martes en el barrio Ramón Abdala, ayer en Villa Josefina (afuera de la escuela primaria Edgar Leal) y hoy estarán en la plaza Independencia, ubicada en el casco céntrico de la ciudad, realizando 50 castraciones diarias.

Las castraciones por lo general están pensadas desde la Dirección bromatológica para las mascotas de todos los vecinos que no tengan recursos económicos para afrontar estos gastos en una veterinaria privada, como así también para animales en condiciones de padrinazgo (es decir, animalitos callejeros para darles un hogar).

El Tribuno dialogó con los veterinarios a cargo del Móvil Mascotas Argentinas (que antes funcionaba con el nombre de Pro Tenencia) acerca de las principales labores que vienen realizando en los diversos municipios del interior de la provincia.

Son cuatro los integrantes del MMA: Emilia Padilla, coordinadora del programa MMA; Mariano Navarro, cirujano y anestesista; Fabio Tolaba y Marcos Mamaní. El equipo de veterinarios que desde hace 5 años recorre el interior ya lleva más de 50 municipios visitados (un 90% de ellos cubiertos) y más de 1.000 castraciones en la Rosario de la Frontera.

Padilla, resaltó: "Tenemos ficha de cada una de las mascotas a las que realizamos intervenciones quirúrgicas o no, luego lo informamos a Buenos Aires, todo está muy controlado".

Respecto a la concientización de la población acerca de la importancia de los cuidados de las mascotas, Navarro, destacó: "En Rosario de la Frontera a comparación de estos últimos 5 años se nota un cambio, cuando llegamos con el Móvil la gente se acerca sola, si tiene dudas nos consulta, eso antes no sucedía tanto, pero gracias a las charlas que fuimos dando durante todos estos años, y a la buena predisposición de Facundo (director de Bromatología) de hacer docencia junto con nosotros en las escuelas, la gente se va concientizando".

Además, entre sus funciones también están las charlas a escuelas, policías y agentes sanitarios para asesorar acerca de la tenencia responsable de mascotas, lo cual incluye el cuidado adecuado para las mismas.

"Buscamos que todos hablemos el mismo idioma y despejar todas las dudas a los profesionales en las diversas áreas, es uno de los principales ejes de las capacitaciones que brindamos en cada uno de los municipios que visitamos", expresó la coordinadora.

Mitos y verdades

Cuando se habla de salud pública de las mascotas, por lo general la población posee ciertos mitos.

Los profesionales contaron a El Tribuno algunas de las dudas más frecuentes con las que se enfrentan en las diferentes comunidades a las que llegan:

* Respecto a las castraciones:

"Si castro a mi mascota va a engordar". Es totalmente falso, Padilla afirmó que no tiene nada que ver el aumento de peso luego de una castración.

"Los machos no se castran". Navarro afirma que "no tiene nada que ver el sexo, pasa que es una cuestión de costumbre realizar las castraciones en hembras, pero si se castra al macho se evita que por un lado salga a las calles en celo y pelee con los demás animales, por otro, evitamos que siga reproduciéndose en las calles".

"Si la castro cambia el carácter de mi mascota". Otro de los mitos. "Castrar no modifica en lo absoluto el carácter de los animales, ni para los animales de trabajo, en el caso de zonas rurales nos preguntan mucho, cuando regresamos al año siguiente los mismos que tenían este tipo de dudas pudieron verificar que no es así, y regresaban con más mascotas para castrar", contó Padilla.

"Antes de castrarlos tienen que antes haber tenido la cría". No es para nada necesario que así sea. "No importa que nunca haya tenido cría, no afecta para nada castrar antes que suceda, por el contrario, se evita muchas enfermedades tales como el cáncer, entre otras", informaron los profesionales.

Atención

El Móvil de Mascotas está divido en dos, uno recorriendo la parte norte de la provincia, y el otro destinado para la zona sur. El programa de MMA también tiene convenios firmados por acta de adhesión en algunas provincias tales como Jujuy, Catamarca, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Bariloche y Buenos Aires.

A tener en cuenta: en abril, el móvil recorrerá los siguientes barrios de Rosario de la Frontera:

- 4: playón de Villa Viveros.

- 5: plaza Belgrano.

- 6: playón de Santa Clara.

- 11: B§ Ramón Abdala.

- 12: plaza de Villa Manuela.

- 13: plaza Independencia (zona céntrica).

Turnos

Los interesados en inscribir a sus mascotas (perros, perras, gatos y gatas criollos o de raza) para ser atendidas en el MMA, deberán concurrir a las oficinas de la Dirección de Bromatología e Higiene, ubicadas en avenida Palau s/n, de 7 a 13.

Los cupos son limitados y solo podrán castrar a los animales que tengan turnos.

Para establecer contacto directo con los veterinarios del Móvil Mascotas Argentinas (MMA): via redes sociales: Facebook e Instagram: mascotasargentinassalta.