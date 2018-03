Fanáticos salteños vieron el último filme de Steven Spielberg

Muy concurrido estuvo el nuevo episodio de la avant premiere exclusiva para socios del Club El Tribuno. La mayoría, haciendo gala de puntualidad inglesa, formó una extensa fila aguardando que se habilitara la sala tres, donde asistieron a “Ready player: comienza el juego”, la última película de Steven Spielberg. Ana Laura Fernández (33) estaba expectante, tanto porque era su primera experiencia de ver un filme antes de su estreno como por las extraordinarias secuencias de acción y la imaginativa puesta en escena a las que el director estadounidense tiene acostumbrado a su público. “Me gusta mucho el cine y sobre todo el de ciencia ficción”, dijo a El Tribuno. Ella fue acompañada por sus amigas Carina Burgos (32) y Celeste Delgado (33), todas de San Lorenzo. Un poco rezagadas, pero que también lograron unirse al grupo, llegaron las hermanas Ana Bassani (38) y María Bassani (19), a quienes la cercanía con el shopping las había hecho relajarse con los tiempos. “Ellas dos (por las hermanas) tampoco vinieron antes, la única que conoce esto soy yo, que ya vi otras películas como ‘Geotormenta’ y ‘La Cordillera’, y las impulsé a que vengan todas... no solo por el pochoclo y la coca cola gratis, sino porque siempre eligen buenas películas”, comentó Celeste.

Detrás de ellas, y también convocados por el gusto por Steven Spielberg, estaban los hermanos Juan Cruz (18) y Pedro (15) Aragón, de zona centro. La película “Ready player” se basa en el best seller homónimo de Ernest Cline. La trama trascurre en el 2045, con el mundo al borde del caos y el colapso. Sin sitios donde moverse por una sobrepoblación no resuelta, la gente ha encontrado una salvación aspiracionista en el Oasis, un universo expansivo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday (Mark Rylance). Cuando Halliday muere manifiesta su voluntad final de dejar su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un objeto digital, el Huevo de Pascua, que ha escondido en algún lugar del Oasis. Se realizará, entonces, un gran concurso del que pueden participar todos los avatares. El reto consiste en hallar primero tres llaves para llegar al preciado objeto. Cuando un joven héroe llamado Wade Watts (Tye Sheridan) decide unirse al certamen, se lanzará a una búsqueda del tesoro vertiginosa y realista a través de un fantástico universo de misterio, descubrimiento y peligro.

Los espectadores

Florencia Sánchez (25) fue a ver el filme con su novio Javier Torres (27). “Hace un mes que soy socia y sinceramente saqué la tarjeta para evitar tener que ir a comprar el diario todos los días. Nosotros leemos El Tribuno digital, pero mis papás son fieles al papel y nos solucionó mucho la vida el hecho de que el diarero nos traiga el diario a casa”, comentó. Además, dijo sentirse sorprendida porque se benefició con el descuento del 30% en una óptica. “Es la primera vez que oímos hablar de este filme, pero seguro que tiene un desarrollo interesante”, señaló Javier.

Los amigos Maximiliano Maraz (24) y Miqueas Echazú (23) van juntos al cine frecuentemente y dijeron que prefieren la acción, la comedia y la ciencia ficción. Los jóvenes, del barrio Parque General Belgrano, comentaron que habían visto los avances para formarse una idea de qué se trataba la trama. “A mí me gustan las producciones basadas en personajes de Marvel Cómics. Esta está tremenda, promete mucho”, expresó Maximiliano. Cerca de ellos los novios Matías Aramayo (26) y Jazmín Bignante (26), fanáticos de la playstation y los videojuegos, contaron que ya habían ido a la avant premier de Tomb Raider, la semana pasada. “La atención es relinda. Las promotoras son muy amables. Estamos contentos porque nos encantan las películas con efectos especiales y las historias sobre avatars, así es que seguramente nos sentiremos identificados, aunque tan viciosa como él yo no soy”, broméo Jazmín. La pareja formada por Juan Pablo Sotomayor (28) y Florencia Romano (26), al contrario, dijeron no ser fanáticos de los videojuegos, pero sí amantes de los efectos especiales con sonido envolvente y en pantalla gigante. “Es una película para ver en una sala de cine, no por DVD en la casa de uno”, señaló Juan.