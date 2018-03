Ingrid Grudke confirmó que ya no tiene una relación con Cristóbal López

Luego de haber sido liberado, Cristóbal López viajó hasta Oberá, Misiones, su ciudad natal. Así lo señaló la modelo Ingrid Grudke, quien fue su pareja hasta antes de ser detenido. En ese sentido, confirmó que ya no está junto al empresario y que se terminó la relación de pareja que los unió los últimos años.

La modelo dijo que el empresario viajó en forma sorpresiva y fue a despedirse de sus padres y su familia. “Fue a verme porque desde que había sido detenido no nos veíamos‘, indicó.

‘No quiero entrar en detalles porque después desmenuzan lo que digo de diferentes maneras. Prefiero decir lo justo y necesario‘, agregó.

En una entrevista con el canal América, la modelo desmintió los rumores sobre que su expareja tenía planeado construir una bóveda en el terreno donde viven sus padres. ‘Es una barbaridad. Es la chacra donde me crié. Es el trabajo de mis abuelos y mis padres. Le están faltando al respeto a mi familia‘.

‘No tengo propiedades en Oberá. No tengo propiedades. Y no tengo nada que ver con él‘, precisó. Y añadió: ‘El que me quiera creer que me crea. Evolucionemos como sociedad. No podemos estar repitiendo cosas sin saber‘, afirmó.