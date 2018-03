Jaime: “No nos miran como un candidato”

Sportivo El Carril, con la confianza del trabajo que se hizo en la primera fase y tratando de pasar desapercibido, se alista para enfrentar a Villa Primavera, en cuatros de final (ida), el domingo en el estadio Martearena, a las 17.

El equipo vallisto tuvo un gran desempeño en la etapa regular, finalizó en primer lugar de la Zona 9 y se mantuvo invicto.

“Cuando vas a la Liga Calchaquí te das cuenta que hay menos poderío económico, más que nada en Michel Torino porque Animaná contrató algunos refuerzo. Era un zona accesible. Los clubes te ven de otra forma por la zona que nos tocó, terminamos con el puntaje casi ideal pero no nos miran como un candidato”, expresó el técnico José Jaime en diálogo con El Tribuno, en la previa de un duelo que promete emociones.

La realidad de El Carril marca que tiene un austero presupuesto, la mayoría de las cosas se las hace a pulmón y con humildad. “Trabajás tranquilo, la presión la tienen otros equipos como Primavera y San Antonio, nosotros sumamos jugadores que quisieron venir a aportar, los refuerzos que llegaron de afuera solo cobran viático. Cumplimos el primer objetivo, clasificar, el domingo veremos para qué estamos”, aseguró con optimismo el técnico carrileño.

Jaime no se achica, sobre todo sabiendo que cuenta con las herramientas necesarias para dar batalla. “Tengo un plantel con pocos nombres conocidos pero que tiran para el mismo lado. Mis jugadores van a dar todo, hay que tener en cuenta ese plus”, advirtió orgulloso el técnico del diablo.

A la hora de analizar a Primavera, el conductor táctico de El Carril opinó: “Tienen un equipo aguerrido que trata de correr los 90 minutos, sabemos quiénes son y cómo juegan. Le sienta bien jugar en cancha grande como el Martearena”.

José Jaime armó su plan de ataque y una de las claves para lograr obtener un buen resultado y luego definir la serie en casa será “tener la pelota y correr lo menos posible para llegar enteros al final del partido”.

Algo que incomoda al técnico vallisto es no tener la certeza del once que podrá en cancha el gallito. “Tengo la incertidumbre de saber con qué equipo jugará Primavera porque no es lo mismo si juegan Reyes y Barrionuevo”, expuso Jaime.

Llegar a una instancia decisiva como cuartos de final y enfrentar a un rival de la envergadura de Villa Primavera no es común: “Lo venimos hablando hace dos semanas, tenemos la base del plantel que enfrentó a Pellegrini cuando ascendió (2014), definimos por penales y la suerte no estuvo de nuestro lado. La sensación que tienen los muchachos es hacer un mejor papel, no hay temor alguno por jugar en el Martearena”, destacó convencido.

El técnico de El Carril todavía no definió el once para el domingo, espera la evolución de dos jugadores fundamentales en la estructura de su equipo. “Tengo duda si Ricardo García (volante) se terminará de recuperar del esguince de tobillo. La semana pasada comenzó a entrenar y jugó unos minutos contra Central Norte, si no llega posiblemente esté en el banco. También hay que ver cómo está Walter Lamas (volante central), desafortunadamente parece que sufrió un pequeño esguince de rodilla en el amistoso”, concluyó Jaime en la antesala del partido.