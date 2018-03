Ibáñez: “Mejorar en todo”

Sincero en sus expresiones y manteniendo la calma, Gustavo “Ratón” Ibáñez hizo un análisis de la pobre campaña de Juventud Antoniana en el torneo Federal A, luego del partido despedida con el empate con Zapla 1 a 1. Y en el mensaje que dejó el experimentado jugador explicó: “Llegamos a esta situación porque no ganamos los partidos claves que teníamos que ganar para clasificar”.

Al hacer referencia a cuáles fueron los aspectos de mala performance antoniana en el torneo, Ibáñez dejó en claro: “Siempre sabíamos que arrancábamos bien y el equipo se fue quedando, pero en todo los aspectos hay que mejorar. Me refiero a lo futbolístico. Por ahí, en defensa y en ataque también nos llegaban y nos concretaban, pero el equipo siempre se brindo al máximo. Y hay que cambiar en todos los aspectos”.

La deuda y lo institucional trajo sus consecuencias en el club santo. “La deuda a algunos les afecta más que otros. Y por ahí pasa también el rendimiento del equipo. Este ciclo ya terminó y hay que pensar en lo que viene”, remarco Gustavo Ibáñez.

Recordó también que la temprana eliminación de Juventud representa la temporada más complicada desde que llegó. “Pero teníamos que ponerle el pecho a esta situación y lo hicimos”, señaló.

Se le hizo ver que hubo un golpe duro porque no se clasificó al octogonal. “Lo de la deuda tiene un efecto contrario. Eso pasa por la cabeza y afecta más a otros. Creo que eso fue uno de los puntos claves para que los jugadores bajaran el rendimiento. Como ya dije, por estar mal de la cabeza. Hubo muchas cosas que afectaron”, amplió el Ratón Ibáñez.

Con respecto a su continuidad se le consultó si habló con el presidente Pepe Muratore. “Tengo un año mas de contrato. Me gustaría seguir en Juventud porque me siento bien. La gente me trató muy bien y todo ese cariño uno trata de reflejarlo desde del campo de juego, dejando todo por esta camiseta que me abrió las puertas. Ahora se viene la Copa Argentina que hay que prepararse para eso”, dijo.

Por último, se refirió a cómo es jugar sin hinchas. “Es raro jugar sin hinchas, pero bueno, se decidió así y lo aceptamos”, concluyó.