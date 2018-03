El descontento de los hinchas con Muratore

La concurrencia no fue la esperada, pero un grupo de hinchas de Juventud Antoniana se convocó para marchar hacia el estadio Fray Honorato Pistoia, en la tarde de ayer, y hacer oír sus quejas por el momento que atraviesa el club en el plano futbolístico.

La mala campaña y otro fracaso más y, en esta ocasión, el hecho de que el equipo no pudo clasificar en la reválida para llegar a los play-offs que le hubiera permitido entreverarse entre aquellos que pugnarán por el segundo ascenso provocaron tamaño descontento.

Más allá de los cantos en contra de la gestión de Pepe Muratore al frente del club, no hubo que lamentar episodio de violencia, como ocurrió en otras oportunidades cuando los propios hinchas antoniano se reunieron en la esquina de Lerma y San Luis. Mucho se presta atención por los desmanes que ocurren toda vez que se encuentran frente a frente las dos barras (la leal y la número uno). Por lo pronto, el reclamo para que Muratore se aleje de la institución es lo que más retumbó.

En tanto, el presidente de Juventud, José “Pepe” Muratore se ausentó de Salta por cuestiones particulares relacionadas a su salud y tiene previsto a su regreso para reasumir sus funciones y decidir los pasos a seguir con respecto a la renovación de los vínculos con los jugadores foráneos.