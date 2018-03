Silvia Süller sufrió un infarto de miocardio y será operada hoy

De repente, las alarmas se encendieron y la preocupación envolvió a todos en el ambiente cuando empezó a circular en las redes sociales la versión de un posible suicidio de Silvia Süller.

Sin embargo, finalmente fue su hermano, Guido, quien llevó cierta tranquilidad al respecto al informar que la actriz había sufrido un infarto de miocardio.

“Silvia tuvo un infarto agudo de miocardio. Mañana (por hoy) la operan. Les pido a uds. que siempre han sido una familia para nosotros que recen por ella. Gracias”, fue el escueto pero contundente mensaje de Guido.



¿Qué es un infarto?

Es la necrosis -o muerte de las células- de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debido a una obstrucción o estenosis (estrechez) de la arteria correspondiente.

Comúnmente llamamos infarto al infarto agudo de miocardio (músculo cardiaco), pero le puede ocurrir a cualquier órgano.

¿Cómo se produce el infarto agudo de miocardio?

Las arterias coronarias se estrechan. El oxígeno no llega al miocardio. El miocardio, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para moverse. Mueren las células del tejido que no reciben sangre (el tejido se necrosa).

¿Por qué se produce el infarto agudo de miocardio?

Las arterias coronarías se pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son un coágulo de sangre y la aterosclerosis (depósito e infiltración de grasas en las paredes de las arterias) que se va produciendo progresivamente facilitado por factores de riesgo:

Hipertensión

Colesterol alto

Tabaco

Obesidad

Sedentarismo

Edad avanzada

Síntomas del infarto

En la mayoría de ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combinación variable de algunos de ellos. Habitualmente dolor tipo peso en la zona del esternón que no se modifica con los movimientos ni con la respiración, bastante intenso y en ocasiones se irradia hacia mandíbula, cuello y espalda, brazo izquierdo, y en algunos casos brazo derecho. Se puede asociar a sudor frío y mareo.

Otras veces se manifiesta con dolor en la parte alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida de conocimiento.

Consecuencias de un infarto agudo de miocardio

Si el infarto agudo de miocardio es muy extenso, es posible sufrir de por vida insuficiencia cardiaca, a veces con congestión pulmonar.

Si el infarto agudo de miocardio es de pequeña extensión, se puede llevar una vida normal, eso sí, controlando los factores de riesgo para evitar un nuevo infarto.

En algunas personas pueden aparecer arritmias ventriculares o bloqueos del corazón que por lo general pueden ser controlados con el uso de dispositivos especiales: desfibrilador, marcapasos. Suelen aparecer en el ingreso hospitalario y, una vez superados, el pronóstico ya no depende de haber presentado dichas complicaciones.