Una compositora cubana demandó a Julio Iglesias por “Me olvidé de vivir”

Por encargo del cantante español, la cubana Mimi Korman compuso en 1978 una versión de la canción francesa “J’ai oublié de vivre”, de Jacques Revaux

Ahora, la compositora interpuso una demanda federal en EE.UU. contra Iglesias al considerar que sus derechos de autor “no han sido respetados” en la canción, informó su abogado.

“No está en disputa que mi cliente es la autora (de la canción), pero Julio Iglesias jamás le ha pagado un centavo”, dijo el abogado Fernando Bobadilla, quien el martes interpuso una demanda en la Corte federal del distrito sur de la Florida. Aunque las partes fueron notificadas ayer.

Según el abogado, Korman presentó un contrato al cantante por el que le cedía sus derechos a cambio de ciertas regalías.

Pero “él jamás reconoció el contrato, jamás le entregó un contrato firmado y jamás le pagó a mi clienta”, subrayó el abogado, quien asegura que Korman intentó infructuosamente llegar a un acuerdo con él en varias ocasiones.

Al no haber un contrato firmado, asegura el abogado, “ella nunca cedió los derechos de autor a Julio Iglesias”, por lo que ahora “puede hacer este reclamo”.

Bobadilla indicó que Korman está reclamando “todo lucro que haya creado esta canción en los últimos tres años, que van más allá de una simple regalía”.

Aunque el tema fue escrito a finales de los años setenta y el delito podría haber prescrito, la ley proporciona un remedio en este tipo de casos y tendría en cuenta las violaciones de derechos de autor que se han dado en los tres últimos años, explicó.

De hecho, la Corte Suprema de Florida, en un caso de 2014, aclaró que bajo la legislación federal de derechos de autor de Estados Unidos, “el período de prescripción, aunque es un período corto de tres años, vuelve a renovarse cada vez que hay una violación”.



“Es una canción que mi clienta escribe en 1978 y ha pasado bastante tiempo, pero la ley contempla un remedio por violaciones que han ocurrido en los últimos tres años y por las violaciones futuras”, afirmó el abogado.

Julio Iglesias, uno de los intérpretes más reconocidos del mundo, es a día de hoy el único artista vivo que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el planeta

El letrado sostuvo que “Me olvidé de vivir”, una de las canciones más famosas de Julio Iglesias, ha generado millones de dólares a lo largo de sus cuarenta años de historia, pero Mimi Korman jamás ha percibido nada.

“Él interpreta este tema al comienzo o al final de prácticamente todos sus conciertos, otros artistas la han interpretado, así que el lucro que ha creado esta canción es multimillonario”, aseveró.

En la demanda, el abogado también pide al magistrado que tome medidas cautelares para que el artista, mientras se resuelve la disputa legal, no pueda lucrarse con la explotación de la canción.

En 1990, Mimi Korman ya intentó hacer valer sus derechos como presunta autora de esa canción presentando otra demanda federal. Pero en ese caso, sus abogados presentaron un caso de fraude y de hurto de regalías, sin presentar un caso de violación de derechos de autor.

En ese entonces, el magistrado desestimó la demanda porque consideró que los hechos ya habían prescrito. Korman, que no quedó satisfecha con esta decisión judicial y aconsejada por sus abogados, decidió presentar una teoría de violación de derechos de autor, pero no llegó a hacerlo en su momento.