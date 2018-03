Piden cambio de paradigma en el uso del agua en Salta

Por el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, ayer por la mañana hubo una jornada con charlas de expertos en el salón Blanco del Centro Cultural América. La actividad, titulada "Tomando buenas decisiones", fue organizada por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa), la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp).

A través de las charlas, se buscó que los profesionales que toman decisiones tanto en la parte pública como en la privada se integraran para solucionar los problemas de agua potable y de la contaminación.

"La idea es que distintas organizaciones intercambien sus conocimientos y también impulsar a participar en el cuidado y la gestión adecuada del recurso hídrico", contó Mónica Pasculli, una de las organizadoras, a El Tribuno.

Pasculli, licenciada en Recursos Naturales, es docente de la cátedra Saneamiento ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa. La experta consideró, entre los problemas más importantes, "las dos caras del consumo de agua". De esta manera se refirió al uso de este recurso, que tiene que hacerse en forma consciente y responsable para cuidarlo, y al saneamiento de los efluentes que, una vez utilizada el agua, se vuelcan al ambiente. "Es necesario realizar un adecuado manejo del agua para que se consuma menos y lo que se consuma y volquemos en el ambiente esté en condiciones de ser asimilado por el ambiente", señaló.

Cambiar el paradigma

La profesional opinó que se debe cambiar el paradigma de consumo del agua. "Es un total desafío porque lo que nosotros acá pretendemos es un poco cambiar la visión, abrir la cabeza y ver que, en realidad, el manejo del recurso hídrico tiene que cambiarse", dijo.

"Proponemos restringir el consumo. Consumimos en exceso y eso lleva también implicado un gran uso de agua para fabricar esos bienes que consumimos. Necesitamos ser responsables y sustentables en el uso de todos los recursos porque eso también implica cuidar el agua", planteó.

Ciudadanos activos

Desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos convocaron a todos los salteños a colaborar para mejorar la gestión del agua en la provincia. "Necesitamos usuarios participativos y responsables que nos ayuden a cumplir nuestra función de control", dijo Daniela Chaya, quien trabaja en el área de Educación de este organismo estatal.

Cuando una persona detecta una pérdida en la red de agua, tiene que llamar a la empresa Aguas del Norte, que es la prestadora del servicio, al número 0800-888-8248, y pedir el número de reclamo, que es la constancia que tiene el usuario.

Con el número de reclamo en mano, se puede contactar con el Ente Regulador, al número 0800-444-7400, para acelerar el trámite. También se puede reclamar si se encuentra una mala atención o falta de respuesta por parte de la empresa.

Charlas magistrales

Desde los tres organismos organizadores -UNSa, Enresp y Copaipa- se eligió a los cinco disertantes de la jornada -todos hombres- para que expusieran sus aprendizajes y experiencias ante el público, conformado en una gran parte por estudiantes de la universidad pública.

El doctor Walter Pengue presentó el proyecto de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB, por su nombre en inglés "The Economics of Ecosystems and Biodiversity"), los intangibles ambientales, la huella hídrica y el agua virtual. El doctor Carlos Schulz habló de la planificación del recurso hídrico, que debe hacerse de manera conjunta entre las provincias.

Después de un receso, el doctor Lucas Seghezzo planteó los desafíos conceptuales y tecnológicos para una gestión más sustentable del agua y del saneamiento. El doctor Rodolfo García, que es hidrogeólogo, expuso sobre el agua como un recurso estratégico para el desarrollo social y económico. Por último, el doctor Daniel Nallar dio a conocer su visión sobre la política del agua desde el punto de vista del Derecho.