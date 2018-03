Usain Bolt entrenó con el plantel de Borussia Dortmund

El plusmarquista Usain Bolt se entrenó este viernes con los jugadores de Borussia Dortmund, de la primera división del fútbol alemán, en medio de aplausos y al ritmo del reggae de su Jamaica natal.

Cerca de 1.400 entusiastas acudieron al estadio del Dortmund para ver a la superestrella del atletismo, de 31 años.

Al comienzo de los ejercicios. bajo las órdenes del técnico Peter Stöger, el retirado sprinter cumplió una rutina de trote, practicó elongaciones y realizó pases de pelota con Mario Götze y Nuri Sahin, según informó DPA.

El astro caribeño anunció en agosto pasado, tras los Mundiales de atletismo de Londres, el fin de una carrera llena de éxitos en la que destacan sus ocho oros olímpicos.

El año pasado sorprendió al dar a conocer que sopesaba seriamente la posibilidad de ingresar en el fútbol profesional.

El hincha de Manchester United contó que de niño soñaba con ser jugador de fútbol. "Es un objetivo personal que me he propuesto. No me importa lo que piense la gente", dijo en octubre.

A finales de febrero, Bolt tuiteó que había "fichado por un equipo de fútbol". En realidad se refería a que el 10 de junio será el capitán de un equipo que se enfrentará a un plantel de celebridades al mando del cantante Robbie Williams en el estadio Old Trafford del Manchester United a beneficio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).