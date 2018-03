Dalma Maradona y Andrés Caldarelli dieron el sí

La hija mayor de Diego Maradona, Dalma Nerea, se casó este viernes por civil con su novio, Andrés Caldarelli, en una ceremonia celebrada en el edificio donde viven sus flamantes suegros, de la localidad bonaerense de Vicente López.

El gran ausente de la ceremonia de la que participaron familiares y amigos de la pareja, fue el ex 10, que según trascendió viajaría al país para el casamiento por iglesia, que será la semana próxima.

"Tantos mensajes lindos de parte de todos ustedes con tanto amor! Por eso quiero compartirles mi felicidad!!! Ya estamos legalmente casados !!!", escribió Dalma alrededor de las 17.30 de este viernes en su cuenta de Twitter.

Tantos mensajes lindos de parte de todos ustedes con tanto amor! Por eso quiero compartirles mi felicidad!!! Ya estamos legalmente casados !!! ❤️ pic.twitter.com/NHrhbGgIPZ — Dalma Maradona (@dalmaradona) 23 de marzo de 2018

En medio de un gran hermetismo la pareja se casó en el Salón de Usos Múltiples, del complejo Al Río, ubicado en Avenida Libertador al 100, donde viven los padres del ex jugador de rugby y suegros de la actriz, pero también donde, según trascendió, Claudia Villafañe tiene varios departamentos.

Unas horas antes de realizarse el civil, la hija de Maradona se mostró enojada con los medios y también lo manifestó en una publicación de Twitter: "No iba a hablar de nada hoy pero SIEMPRE LO LOGRAN! Lamentablemente por la falta de respeto de mostrar donde viven mis suegros por ejemplo!!! Un poco de respeto! Déjenlos en paz!!No son famosos ni tienen por qué soportar que les toquen el timbre sin parar desde las 7 de la mañana!!".

Dalma había dado a conocer la noticia de su casamiento en septiembre del año pasado y también a través de las redes sociales: "Me voy a casar con el amor de mi vida y no doy más de felicidad!".

Con ese tweet Dalma le reprochó a su padre no haber esperado para dar a conocer la noticia, ya que el director técnico del club Al-Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos, se anticipó y también lo difundió en las redes.

"Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle la mano. Caballeros como mi yerno, no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija Dalma Maradona", escribió Maradona y junto al texto compartió una foto de cuando Dalma tenía uno o dos años.

Según trascendió, el casamiento por iglesia será el próximo sábado 31 de marzo y el lugar elegido para la fiesta sería el salón La Herencia, ubicada en el partido de Pilar.