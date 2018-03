Kevin Benavides pone primera

Después de su segundo puesto en la edición 2018 del Dakar, el piloto salteño Kevin Benavides inicia hoy el Mundial de Rally Cross Country que tendrá lugar hasta el 29 de este mes, en el Abu Dhabi Desert Challenge de los Emiratos Árabes Unidos.

Benavides no será el único representante sudamericano que luchará por el título, ya que además estará el chileno Pablo Quintanilla, el actual defensor de esa competencia, aunque llega con el sabor amargo de haber terminado octavo en el Dakar que se disputó entre Perú, Bolivia y Argentina en enero pasado.

“Me siento muy bien para empezar esta primera carrera del Mundial. Volví a la moto recientemente, después del Dakar, y tuve muy buenas sensaciones. Me siento muy cómodo, muy fuerte y tengo el objetivo puesto en el título del Mundial, que me gustaría para ilustrar mi carrera deportiva. El año pasado llegué en pésimas condiciones. Esta vez, es distinto. Previendo que el desierto de Abu Dabi es peligroso, habrá que ir con cuidado”, dijo el salteño.