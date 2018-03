Una gran ilusión se enciende con la Selección

La Selección argentina le ganó bien a Italia 2 a 0, sin Messi y con buenas actuaciones. Willy Caballero fue una de las figuras, Ever Banega y Manuel Lanzini marcaron los goles.

Sabían algunos que era una de las últimas chances de sacar pasaje a Rusia. No era una prueba más. Y aprobaron la mayoría lo que tenían que mostrarse y convencer a Jorge Sampaoli. Más confirmaciones y la lista se hace larga para el Mundial, un lío bárbaro para el técnico.

Ante un rival histórico y con jerarquía como Italia, pese a que no irá a la gran cita en julio, Argentina ganó bien, 2 a 0, sin decepcionar como otras veces. Y sin Lionel Messi. La ilusión se enciende.

Colectivamente e individualmente el balance fue positivo, con el margen de error lógico de un equipo que tiene que armarse en cuatro o cinco días.

Hubo dos actuaciones por encima de la media: Wilfredo Caballero y Manuel Lanzini. Ambos, están adentro del Mundial.



El arquero reemplazó al eterno Chiquito Romero y lo hizo muy bien. Willy se cargó el equipo al hombro cuando Italia más apretó y tuvo intromisiones precisas para despejar una y otra vez el peligro (remates de Chiesa, Immobile y Candreva). Lo curioso es que Caballero no es titular en el Chelsea, al igual que Romero en el United, pero ayer quedó la sensación de haber desplazado a Romero o, por lo menos, hacer dudar el técnico sobre quién debe ser el arquero.

Manuel Lanzini también convenció al técnico. Jugó un buen segundo tiempo, con mucha movilidad y marcó un golazo. El ex-River irá a Rusia, no hay dudas.

Fabricio Bustos y Nico Tagliafico, los laterales del rojo, no desentonaron, aunque el ahora defensor del Ajax tuvo mayor solvencia, más cancha para ir y volver. Un alivio para Sampaoli en su dilema del fondo: jugar con línea de tres o de cuatro.

Federico Fazio, de irregular tarea al lado de Otamendi, igual irá al Mundial, como Lucas Biglia. Y Giovanni Lo Celso, quien jugó sin pensarlo y porque Messi prefirió no arriesgar, quedó en la mitad del camino. Su mejor aporte fue la pared que construyó con Banega para el primer tanto, pero difícilmente le alcance solo con eso. Leandro Paredes, el doble cinco de lanzamiento, dio el peor pase del partido y que casi termina en gol de Italia. Tendrá que mostrar más.

De Higuaín y Di María se sabe lo que pueden dar. El Pipita no pudo en el mano a mano con Buffón, pero asistió “a lo Messi” a Lanzini en el segundo gol. Di María, otro de las fijas en el equipo principal, dio una gran asistencia y fue el jugador bandera de cada ataque argentino.