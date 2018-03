Por un problema muscular, Messi podría perderse el partido ante Italia

Una señal de alarma en la selección argentina, una puerta abierta para la duda: para el partido de esta tarde, a las 16.45 de nuestro país, podría no estar presente nada menos que Lionel Messi, el capitán y la gran figura que tiene la selección de Jorge Sampaoli.

El interrogante de la participación del Diez de Barcelona pasa exclusivamente por una cuestión física. El crack llegó a Manchester con una sobrecarga. Y si bien realizó los entrenamientos con total normalidad, podría quedar al margen ante Italia.

Si juega o no dependerá de cómo se sienta hoy en el entrenamiento liviano previo al partido, pero ante la mínima molestia no lo arriesgarán. Padece una fatiga muscular y el cuerpo técnico deberá evaluar cómo resolver esta situación, sabiendo también que se busca que el rosarino no se exija más de la cuenta en la recta final rumbo al Mundial de Rusia 2018.