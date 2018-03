Rosana Bertone apoya a Urtubey

En su paso por Salta, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, calificó ayer a su par salteño Juan Manuel Urtubey como un dirigente "con vocación de poder" y dijo: "Estoy dispuesta y convencida de acompañar al gobernador en lo que él decida en la vida política".

La mandataria habló del tema en momentos en que el nombre del gobernador de Salta suena como uno de los posibles candidatos presidenciales por el peronismo.

Bertone llegó ayer a Salta para firmar con Urtubey un convenio de cooperación mutua para el desarrollo de políticas productivas y visitó con él Cafayate.

"En política y especialmente en el peronismo hay que reunir ciertos requisitos que en estos tiempos hemos ido dejando de lado: primero, la solidaridad, y él (Urtubey) es un dirigente que es solidario con los demás dirigentes y esto no es frecuente en la política. Lo digo porque me ha tocado, perder y ganar y siempre ha estado conmigo, aun cuando he perdido que es muy importante", señaló la gobernadora.

Bertone agregó que Urtubey "tiene vocación de poder" y manifestó: "No sé cuál es su destino político, pero creo que tiene mucho que aportarle a la Argentina, desde el lugar que le toque estar".

Antes de firmar el convenio, los mandatarios provinciales recorrieron las instalaciones del Polo Integral de las Mujeres, proyecto que está en su etapa final.

Agenda legislativa

Los mandatarios también se reunieron con legisladores nacionales, con quienes dialogaron sobre el trabajo que el interbloque Argentina Federal realiza con los gobernadores.

Participaron en la reunión la senadora nacional Cristina Fiore, el diputado nacional Pablo Kosiner y la diputada nacional por Jujuy, Carolina Moisés.

Durante el encuentro, en la residencia oficial de Finca Las Costas, manifestaron la necesidad de evaluar la agenda económica del país y la realidad de las economías regionales.

Bertone y Urtubey recorrieron además el Museo de la Vid y el Vino de Cafayate, que este año estrena nueva tecnología y trabaja para mejorar la calidad de la accesibilidad para personas con discapacidades motoras.

La mandataria fueguina se interiorizó sobre este atractivo turístico que propone una muestra dinámica e interactiva sobre la historia y las características de los viñedos en los Valles Calchaquíes y de sus vinos de altura.

